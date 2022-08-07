Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 175 concursos e seleções têm mais de 32 mil vagas em todo o país
Todos os níveis

175 concursos e seleções têm mais de 32 mil vagas em todo o país

Candidatos podem se inscrever para trabalhar como efetivos ou temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 ago 2022 às 20:23

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 20:23

Hospital Estadual Central (HEC)
Hospital Estadual Central (HEC) tem 621 vagas abertas em concurso Crédito: Governo do Estado
Mais de 32 mil vagas estão abertas em 175 concursos públicos e processos seletivos. As oportunidades estão disponíveis de Norte a Sul do país com postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
Os candidatos podem optar por concorrer vagas como efetivos ou temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e Tribunal de Contas de Pernambuco são os órgãos que oferecem os maiores salários, chegando a R$ 33,6 mil. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior em Direito.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) seguem abertas até 15 de agosto. São 621 vagas para atuar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central), com postos nas áreas administrativa e de saúde.

LEIA MAIS

Procuradoria-Geral do ES prepara concurso com salário de R$ 22 mil

Tribunal de Justiça do ES prepara concurso público para juiz

Como se preparar para o teste físico do concurso da PM no ES; assista ao vídeo

Fundação do ES abre concurso público com mais de 600 vagas

Concurso da Defensoria Pública do ES terá 35 vagas e salário de R$ 24 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados