175 concursos e seleções têm mais de 32 mil vagas em todo o país

Hospital Estadual Central (HEC) tem 621 vagas abertas em concurso Crédito: Governo do Estado

Mais de 32 mil vagas estão abertas em 175 concursos públicos e processos seletivos. As oportunidades estão disponíveis de Norte a Sul do país com postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.

Os candidatos podem optar por concorrer vagas como efetivos ou temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.

O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e Tribunal de Contas de Pernambuco são os órgãos que oferecem os maiores salários, chegando a R$ 33,6 mil. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior em Direito.