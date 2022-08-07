175 concursos e seleções têm mais de 32 mil vagas em todo o país

Mais de 32 mil vagas estão abertas em 175 concursos públicos e processos seletivos. As oportunidades estão disponíveis de Norte a Sul do país com postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
Os candidatos podem optar por concorrer vagas como efetivos ou temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e Tribunal de Contas de Pernambuco são os órgãos que oferecem os maiores salários, chegando a R$ 33,6 mil. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior em Direito.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) seguem abertas até 15 de agosto. São 621 vagas para atuar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central), com postos nas áreas administrativa e de saúde.