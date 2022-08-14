172 concursos e seleções reúnem mais de 38 mil vagas em todo o país

Pelo menos 172 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 38 mil vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever para ocupar postos temporários ou efetivos. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.

As chances disponíveis são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.

Provas de concursos serão aplicadas em todo o país Crédito: Pixabay

O maior salário chega a R$ 33 mil no Ministério Público do Trabalho, que abriu cinco vagas para procurador (DF, SP, RN, RO e MT). Também há oportunidades nos tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais e de Contas de Pernambuco para quem é formado em Direito.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para preencher 157 vagas, sendo 152 para agente de pesquisa e saneamento e cinco para supervisor de coleta e qualidade, ambos com exigência de ensino médio para concorrer. Para o Espírito Santo, foram destinadas nove vagas. As inscrições terminam nesta terça-feira (16).

No Espírito Santo, as prefeituras de Jaguaré, Santa Teresa, Vitória e Serra estão com processos seletivos abertos para a contratação de temporários.