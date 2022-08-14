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Carreira pública

172 concursos e seleções reúnem mais de 38 mil vagas em todo o país

Maior salário é de R$ 33 mil pago no Ministério Público do Trabalho e nos tribunais de Justiça de Minas Gerais e de Contas de Pernambuco
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 ago 2022 às 19:02

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 19:02

Pelo menos 172 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 38 mil vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever para ocupar postos temporários ou efetivos. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
As chances disponíveis são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
Estudo para concurso público
Provas de concursos serão aplicadas em todo o país Crédito: Pixabay
O maior salário chega a R$ 33 mil no Ministério Público do Trabalho, que abriu cinco vagas para procurador (DF, SP, RN, RO e MT).  Também há oportunidades nos tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais e de Contas de Pernambuco para quem é formado em Direito.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para preencher 157 vagas, sendo 152 para agente de pesquisa e saneamento e cinco para supervisor de coleta e qualidade, ambos com exigência de ensino médio para concorrer. Para o Espírito Santo, foram destinadas nove vagas. As inscrições terminam nesta terça-feira (16).
No Espírito Santo, as prefeituras de Jaguaré, Santa Teresa, Vitória e Serra estão com processos seletivos abertos para a contratação de temporários.
Há ainda 621 vagas para profissionais efetivos na Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba). Neste caso, o prazo termina nesta segunda-feira (15). Os servidores vão trabalhar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central), com postos nas áreas administrativa e de saúde.

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