171 concursos e seleções em todo o país reúnem mais de 27 mil vagas

O Tribunal de Contas de Pernambuco oferece o maior salário, R$ 33.689. São duas vagas para o cargo de auditor - conselheiro substituto e médico. As inscrições vão até as 18 horas do dia 23 de agosto. No Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a remuneração é de R$ 33.683,11 para o cargo de juiz. As inscrições começam no dia 12 de setembro.