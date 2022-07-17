171 concursos e seleções em todo o país reúnem mais de 27 mil vagas

Pelo menos 171 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, dia 18 de julho. As seleções reúnem mais de 27 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
Os profissionais poderão trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
O Tribunal de Contas de Pernambuco oferece o maior salário, R$ 33.689. São duas vagas para o cargo de auditor - conselheiro substituto e médico. As inscrições vão até as 18 horas do dia 23 de agosto. No Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a remuneração é de R$ 33.683,11 para o cargo de juiz. As inscrições começam no dia 12 de setembro.
No Espírito Santo, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) está com inscrições abertas para o concurso público das áreas administrativa e de saúde. A oferta é de 621 vagas destinadas a profissionais com todos os níveis de escolaridade. O prazo segue até 15 de agosto.
Candidatos formados em Direito têm até 29 de julho para se inscrever no concurso para 40 delegados da Polícia Civil do Estado. Os interessados podem garantir a participação até 29 de julho.