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167 concursos e seleções têm mais de 37 mil vagas em todo o país

Nas prefeituras de Jaguaré, Colatina, João Neiva e Sooretama as oportunidades são para a contratação temporária de profissionais.
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 ago 2022 às 20:03

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 20:03

Estão abertas em todo o país, ao menos, 37 mil vagas distribuídas por 167 concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos públicos e processos seletivos. Os postos são destinados a profissionais de vários níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas para cargos temporários ou efetivos. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
As chances disponíveis a partir desta segunda-feira (22) são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
Prova de concurso público
Provas de concursos públicos serão aplicadas em todo o país Crédito: Pixabay
O  Ministério Público do Trabalho e os tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais e de Contas de Pernambuco pagam o maior salários, R$ 33 mil. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior em Direito.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) foram prorrogadas até as 14h59 do dia 5 de setembro. A oferta é de 621 vagas, distribuídas pelas áreas administrativa e de saúde. Os selecionados vão trabalhar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central).
Nas prefeituras de Jaguaré, Colatina, João Neiva e Sooretama as oportunidades são para a contratação temporária de profissionais.

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