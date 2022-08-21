167 concursos e seleções têm mais de 37 mil vagas em todo o país

Estão abertas em todo o país, ao menos, 37 mil vagas distribuídas por 167 concursos -publicos"=""> concursos -publicos"> concursos -publicos"> concursos públicos e processos seletivos. Os postos são destinados a profissionais de vários níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas para cargos temporários ou efetivos. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.

As chances disponíveis a partir desta segunda-feira (22) são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

Provas de concursos públicos serão aplicadas em todo o país Crédito: Pixabay

O Ministério Público do Trabalho e os tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais e de Contas de Pernambuco pagam o maior salários, R$ 33 mil. As oportunidades são voltadas para quem tem nível superior em Direito.

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) foram prorrogadas até as 14h59 do dia 5 de setembro. A oferta é de 621 vagas, distribuídas pelas áreas administrativa e de saúde. Os selecionados vão trabalhar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central).