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Efetivos e temporários

166 concursos e seleções têm mais de 26 mil vagas em todo o país

Oportunidades são voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade; veja a lista completa das seleções abertas e os prazos para se inscrever

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 19:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 out 2022 às 19:18
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Crédito: Pixabay
Mais de 26 mil vagas estão disponíveis em 166 concursos-publicos">concursos e processos seletivos por todo o Brasil. Os postos em aberto são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade para trabalhar como servidor efetivo ou temporário.
As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
O Ministério Público Federal e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais oferecem os maiores salários: R$ 33,6 mil. O prazo para se inscrever na Procuradoria da República vai até 19 de outubro, já o da Justiça vai até o dia 11 de outubro.
No Espírito Santo, o Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) lançou concurso para cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever até 24 de outubro de 2022. A remuneração varia de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.
Já as inscrições para o concurso do Tribunal de Contas do Espírito Santo seguem até 12 de dezembro. São 20 vagas para auditor de controle externo. Os candidatos precisam ter o nível superior.

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