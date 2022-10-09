166 concursos e seleções têm mais de 26 mil vagas em todo o país

Estudo para concurso público Crédito: Pixabay

Mais de 26 mil vagas estão disponíveis em 166 concursos -publicos"> concursos e processos seletivos por todo o Brasil. Os postos em aberto são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade para trabalhar como servidor efetivo ou temporário.

As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

O Ministério Público Federal e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais oferecem os maiores salários: R$ 33,6 mil. O prazo para se inscrever na Procuradoria da República vai até 19 de outubro, já o da Justiça vai até o dia 11 de outubro.

No Espírito Santo, o Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) lançou concurso para cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever até 24 de outubro de 2022. A remuneração varia de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.