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Serviço público

156 concursos e seleções reúnem mais de 30 mil vagas em todo o país

Profissionais podem trabalhar na União, Estados e municípios; salários podem passar de R$ 32 mil mensais. Veja a lista completa e os editais

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 19:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 fev 2023 às 19:22
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Concurso do Banco do Brasil: 6 mil vagas e salário de até R$ 5,4 mil  Crédito: Fernando Madeira
Estão abertos em todo o país 156 concursos públicos e processos seletivos, totalizando mais de 30,8 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e que queiram trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos.
Algumas seleções também têm previsão de formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade de cada órgão.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) é o órgão que oferece o maior salário: R$ 32.004,65. A oferta é de 300 vagas para função de juiz do trabalho substituto, distribuídas pelos TRTs. O prazo para se inscrever segue até 15 de fevereiro.
As inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça terminam nesta segunda-feira (6). A oferta é de 128 vagas oferecidas para cargos de nível superior e os salários que chegam a R$ 9.596.
Os interessados em trabalhar com contrato temporário na Secretaria de Justiça têm até o dia 10 de fevereiro para se inscrever. A oferta é de 71 chances para as unidades prisionais da Grande Vitória e Aracruz.
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (iNOVA Capixaba), por meio do Instituto Consulplan, lançou edital para a formação de cadastro reserva e contratação imediata de 991 profissionais para atuarem no Hospital Dório Silva e outros hospitais da Grande Vitória. Os salários variam de R$ 1.302 a R$ 15.264. Os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro.

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