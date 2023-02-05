156 concursos e seleções reúnem mais de 30 mil vagas em todo o país

Concurso do Banco do Brasil: 6 mil vagas e salário de até R$ 5,4 mil Crédito: Fernando Madeira

Estão abertos em todo o país 156 concursos públicos e processos seletivos, totalizando mais de 30,8 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e que queiram trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos.

Algumas seleções também têm previsão de formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade de cada órgão.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) é o órgão que oferece o maior salário: R$ 32.004,65. A oferta é de 300 vagas para função de juiz do trabalho substituto, distribuídas pelos TRTs. O prazo para se inscrever segue até 15 de fevereiro.

As inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça terminam nesta segunda-feira (6). A oferta é de 128 vagas oferecidas para cargos de nível superior e os salários que chegam a R$ 9.596.

Os interessados em trabalhar com contrato temporário na Secretaria de Justiça têm até o dia 10 de fevereiro para se inscrever. A oferta é de 71 chances para as unidades prisionais da Grande Vitória e Aracruz.