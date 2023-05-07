150 concursos e seleções têm mais de 16 mil vagas em todo o país

Estão abertos, em todo o país, 150 concursos públicos e processos seletivos destinados a preencher mais de 16 mil vagas. As chances são para cargos de níveis fundamental, médio e superior, em funções efetivas e temporárias.

Os profissionais poderão trabalhar em prefeituras, câmaras, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos. Há ainda postos nas Forças Armadas. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida na tabela mais abaixo.

Tribunal de Justiça tem 20 vagas para juiz no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O maior salário é pago pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , que chega a R$ 33.830. A oferta é de 20 vagas para o cargo de juiz, e os interessados podem se inscrever até 24 de maio.