14 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 10 mil

Ufes tem oportunidades para servidores e professores Crédito: Ricardo Medeiros

A primeira semana do mês de setembro começa com 14 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo . Com oportunidades para cargos efetivos e temporários, a oferta é de mais de 530 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais.

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai contratar 8 profissionais temporários. O salário é de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. As inscrições podem ser feitas de 9 a 20 de setembro.

As inscrições para o concurso Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, foram prorrogadas até o dia 4 de setembro. São 122 oportunidades, com ganhos que podem chegar a R$ 3.464.