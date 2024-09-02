14 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 10 mil

A primeira semana do mês de setembro começa com 14 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. Com oportunidades para cargos efetivos e temporários, a oferta é de mais de 530 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai contratar 8 profissionais temporários. O salário é de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. As inscrições podem ser feitas de 9 a 20 de setembro.
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) vai contratar profissionais de nível superior, também com salário de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. Os interessados poderão se inscrever até 5 de setembro.
As inscrições para o concurso Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, foram prorrogadas até o dia 4 de setembro. São 122 oportunidades, com ganhos que podem chegar a R$ 3.464.
O prazo para se inscrever no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) termina no dia 5 de setembro. A oferta é de 60 vagas para profissionais temporários que tenham níveis fundamental, médio e técnico. Os ganhos mensais chegam a R$ 3.160. O prazo de inscrição segue até 5 de setembro de 2024.