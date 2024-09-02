Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 14 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 10 mil
537 vagas

14 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 10 mil

Candidatos devem ficar atentos que alguns órgãos entram na reta final de inscrições; oportunidades são para efetivos e temporários; veja a lista

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 11:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 set 2024 às 11:55
UFES
Ufes tem oportunidades para servidores e professores Crédito: Ricardo Medeiros
A primeira semana do mês de setembro começa com 14 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. Com oportunidades para cargos efetivos e temporários, a oferta é de mais de 530 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai contratar 8 profissionais temporários. O salário é de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. As inscrições podem ser feitas de 9 a 20 de setembro.
Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp)  vai contratar profissionais de nível superior, também com salário de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. Os interessados poderão se inscrever até 5 de setembro.
As inscrições para o concurso Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, foram prorrogadas até o dia 4 de setembro. São 122 oportunidades, com ganhos que podem chegar a R$ 3.464.
O prazo para se inscrever no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) termina no dia 5 de setembro. A oferta é de 60 vagas para profissionais temporários que tenham níveis fundamental, médio e técnico. Os ganhos mensais chegam a R$ 3.160. O prazo de inscrição segue até 5 de setembro de 2024.

LEIA MAIS

Agência do ES, Ufes e Correios: mais de 24 mil vagas em concursos e seleções

Câmara de São Mateus abre concurso público com 30 oportunidades

Prefeitura do ES abre concurso público com mais de 180 vagas

Correios terão novo concurso com salários de até R$ 6.872,48; veja detalhes

Quatro concursos no ES para quem tem nível médio; salário de até R$ 10 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Linhares UFES Mantenópolis Correios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados