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14 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 7 mil

Oportunidades estão disponíveis em nove prefeituras, como a de Santa Teresa que lançou edital com 62 postos ; confira a lista completa de processos seletivos

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 11:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 out 2024 às 11:16
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra tem oportunidade de trabalho na área da Saúde Crédito: Ricardo Medeiros
A última semana de outubro começa com 14 concursos e processos seletivos no Espírito Santo, com salários que chegam a R$ 7 mil. São mais de 630 postos para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
A Prefeitura da Serra lançou edital para contratar profissionais da área da Saúde. A seleção visa formar cadastro de reserva para os cargos de médico clínico geral, clínico geral para atuar na alergologia, pneumologista e reumatologista. O salário pode chegar até R$ R$ 7.595. As inscrições seguem até 31 de outubro.
Os interessados em atuar como servidor efetivo da Prefeitura de Piúma têm até quinta-feira (31) para garantir a participação no concurso. São 202 postos em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os ganhos chegam a R$ 4.141.
Prefeitura de Cariacica tem inscrições abertas até o dia 14 de novembro. O concurso tem como objetivo contratar 137 servidores para o magistério. A remuneração é de R$ 2,7 mil a R$ 4,7 mil, conforme a titulação do candidato.
Já o certame da Prefeitura de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, vai preencher 62 vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, somando os ganhos iniciais, auxílio-alimentação e adicional de produtividade. O prazo segue até o dia 21 de novembro.
A Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratar 100 guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar durante o verão nas praias do município. Os interessados poderão se inscrever no período de 11 a 13 de novembro.

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