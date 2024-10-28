14 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 7 mil

Prefeitura da Serra tem oportunidade de trabalho na área da Saúde

A Prefeitura da Serra lançou edital para contratar profissionais da área da Saúde. A seleção visa formar cadastro de reserva para os cargos de médico clínico geral, clínico geral para atuar na alergologia, pneumologista e reumatologista. O salário pode chegar até R$ R$ 7.595. As inscrições seguem até 31 de outubro.