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Vários níveis de escolaridade

14 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 16 mil

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários em órgãos municipais, estadual e federal; veja a lista completa com prazos e editais

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 10:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 nov 2024 às 10:54
Sedu
Sedu tem oportunidades para cuidador de estudante com deficiência Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 160 postos para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
A remuneração chega a R$ 16 mil na seleção da Prefeitura de Rio Bananal. As chances são para a formação de cadastro de reserva para cargos da área da Saúde. Há postos para médicos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, técnico em radiologia, entre outras oportunidades. As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para contratar cuidadores de estudantes com deficiência. O processo seletivo exige que o candidato tenha o nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 2.103, conforme a carga horária. As inscrições seguem até o dia 27 de novembro.
O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, termina na quinta-feira (21). São 62 vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, somando os ganhos iniciais, auxílio-alimentação e adicional de produtividade.
A Prefeitura de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo público para a contratação de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Ao todo, são 63 vagas, com salários que chegam a R$ 2.824. O atendimento aos candidatos ocorre de 19 de novembro a 3 de dezembro. As provas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2025. 

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