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Carreira pública

13 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 35 mil

Há oportunidades para técnico de laboratório, juiz, contador, analista administrativo, farmacêutico, guarda-vidas, assistente administrativo, entre outros postos

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 13:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2024 às 13:04
Quartel da Policia Militar
Oportunidades temporárias na Polícia Militar do ES Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, com oportunidades para cargos efetivos e temporários. A oferta é de 440 postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 35 mil mensais.
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) lançou edital para contratar sete técnicos de laboratório. As oportunidades são temporárias e os candidatos precisam ter formação técnica na área. O salário é de R$ 2.747,39, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 23 de setembro.
Oportunidades temporárias também no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A seleção conta com 22 chances para profissionais de nível superior da área de Tecnologia da Informação. A remuneração varia de R$ 7.365.84 a R$ 9.820,87. O prazo vai até 22 de setembro.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai selecionar oito candidatos de nível superior, com salário de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. As inscrições podem ser feitas até 20 de setembro.
O certame do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, vai preencher 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845 e os interessados podem se inscrever até 8 de outubro.
A Câmara de São Mateus, cidade do Norte do Espírito Santo, vai contratar 30 servidores efetivos por meio de concurso público. O salário chega a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro.

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