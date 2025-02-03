13 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 15 mil no ES

IBGE tem oportunidade para agente de pesquisas e mapeamento Crédito: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 300 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está com inscrições abertas para o concurso com 460 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, ambos voltados para quem tem nível superior. Para o Espírito Santo, são três postos. A remuneração é de R$ 9.994. O prazo vai até o dia 18 de fevereiro.

No Espírito Santo, a Secretaria da Justiça (Sejus) está com processos seletivos em aberto para a contratação de profissionais para atuarem no Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), que prevê a construção de novos presídios no Estado.

Os interessados devem ficar atentos às datas de inscrição. Para o cargo de engenheiro civil estrutural, o prazo vai até 5 de fevereiro, enquanto que para engenheiro eletricista, as inscrições seguem até 10 de fevereiro.A remuneração para os engenheiros é de R$ 15.877,29 e carga horária de 40 horas semanais. Já para o cargo de técnico em edificações, o atendimento ocorre até 13 de fevereiro, e o salário é de R$ 6.500, com carga horária de 40 horas semanais.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para contratar servidores temporários em quatro estados, entre eles o Espírito Santo. Para o Estado, foram destinadas 12 oportunidades para agente de pesquisas e mapeamento. O salário chega a R$ 3,3 mil. Os interessados poderão se inscrever de 10 a 14 de fevereiro.

Em Colatina, que fica na região Noroeste do Estado, as oportunidades são para o cargo de auxiliar de serviços gerais, que exige que o candidato tenha os anos iniciais do ensino fundamental. O salário é de R$ 1.518. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 7 de fevereiro.