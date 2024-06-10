12 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 13 mil

Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros

Estão abertas a partir desta segunda-feira (10) inscrições para 12 concursos públicos e processos seletivos no Espírito Santo . A oferta é de 1.008 vagas efetivas e temporárias. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 13.994.

A maior oferta está disponível na Prefeitura da Serra , com 895 postos para professores efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 4.503, conforme a titulação do candidato. O prazo segue até 23 de junho.

As prefeituras de Pinheiros, Afonso Cláudio, Vitória e Guarapari estão com seleções em aberto para a contratação de temporários. Neste caso, é importante os candidatos ficarem atentos aos prazos.

Seguem até o dia 18 de julho o prazo para se inscrever no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A oferta é de 412 oportunidades, das quais sete para o Espírito Santo.