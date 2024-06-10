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1.008 vagas

12 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 13 mil

As oportunidades estão disponíveis na Polícia Militar, Câmara de Cariacica, Prefeitura da Serra, Ceasa, Ufes, entre outros órgãos; confira a lista completa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jun 2024 às 11:35

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 11:35

Quartel da Policia Militar
Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros
Estão abertas a partir desta segunda-feira (10) inscrições para 12 concursos públicos e processos seletivos no Espírito Santo. A oferta é de 1.008 vagas efetivas e temporárias. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 13.994. 
A maior oferta está disponível na Prefeitura da Serra, com 895 postos para professores efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 4.503, conforme a titulação do candidato. O prazo segue até 23 de junho.
As prefeituras de Pinheiros, Afonso Cláudio, Vitória e Guarapari estão com seleções em aberto para a contratação de temporários. Neste caso, é importante os candidatos ficarem atentos aos prazos.
Seguem até o dia 18 de julho o prazo para se inscrever no concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A oferta é de 412 oportunidades, das quais sete para o Espírito Santo.
Já o governo do Estado lançou edital para contratar 40 oficiais combatentes. Os interessados devem ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O prazo para garantir a participação no certame segue até 8 de julho.

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