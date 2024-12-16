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2.707 vagas

11 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 10 mil no ES

Destaque fica por conta do concurso da Secretaria de Educação, com 1.290 oportunidades; há ainda oportunidades na Ufes, na Prefeitura de Aracruz, entre outros órgãos

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 15:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 dez 2024 às 15:03
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva
A semana começa com 11 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.700 postos, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 10.481 na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). São quatro postos para professor, com chances para de genética, ciências da computação, direito e engenharia elétrica. As inscrições podem ser feitas até 13 de janeiro.
Já estão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu). A oferta é de 1.290 vagas, das quais 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 agente de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018. O prazo segue até 21 de janeiro de 2025.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz também está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira para o concurso que visa preencher quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.353,95 a R$ 5.754,10. O prazo segue até 16 de janeiro de 2025.
A Marinha do Brasil vai abrir 800 vagas para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM). As oportunidades estão distribuídas por quatro unidades, entre elas a do Espírito Santo (Eames). Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos. As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2025.
Na quarta-feira (18), começam as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cariacica. São 452 oportunidades, com salários que variam de R$ 1.785 a R$ 7.800. Os interessados podem se inscrever até 20 de janeiro.
O concurso do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) entra na reta final de inscrições. O prazo segue até quarta-feira (18). A oferta é de 14 vagas para a carreira de técnico-administrativo, sendo 12 postos para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556.

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