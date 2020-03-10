O que fazem o agente censitário e o recenseador do IBGE

Testes de coleta para o Censo 2020 do IBGE - Foto: Licia Rubinstein / Divulgação/IBGE Crédito: Licia Rubinstein / Divulgação/IBGE

ATUALIZAÇÃO: Em função das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública, causado pelo Covid-19, o IBGE decidiu adiar a realização do Censo Demográfico que ocorreria neste ano. Dessa forma, a próxima pesquisa terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

O processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores neste ano foi suspenso. Candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias. Ainda não foram divulgadas as novas datas de inscrição.

Segundo o IBGE, o orçamento do Censo 2020 será realizado em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus. Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante de modo a assegurar a realização do Censo pelo IBGE.

SAIBA MAIS SOBRE COMO FUNCIONA A SELEÇÃO

Em resumo, o recenseador recolhe informações domiciliares por meio de entrevistas. Já os ACSs acompanham os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas e os ACMs acompanham a coleta de dados feita pelos recenseadores e coordenar as atividades dos ACSs.

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O QUE FAZEM OS AGENTES CENSITÁRIOS?

Agente Censitário Municipal (ACM) - esse profissional que tem como responsabilidade as tarefas de: pesquisar, conferir, apurar e registrar dados administrativos. Ele também terá que:

Ele é o responsável direto pela orientação do recenseador;

Fixa mapas das áreas pesquisadas em locais visíveis no posto de coleta;

Treina os recenseadores;

Acompanha a coleta de dados;

Analisa os relatórios dos sistemas gerenciais;

S upervisiona ou coleta dados na falta de recenseadores;

upervisiona ou coleta dados na falta de recenseadores; Transcreve e transmite dados em computadores ou dispositivos móveis de coleta;

Organiza e guarda a documentação administrativa e equipamentos eletrônicos;

Divulga o censo;

Participa e organiza reuniões com autoridades;

Emite relatórios;

Execução de procedimentos de segurança dos dados, como recuperação do sistema e backup diário.

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Agente Censitário Supervisor (ACS) - ele tem como função monitorar a produtividade dos recenseadores. Ele também terá que:

Viajar para realizar treinamentos e quando for necessário para desempenhar suas atribuições;

Define a contratação, prorrogação, interrupção e desligamento dos recenseadores:

Realiza carga e descarga de dados dos dispositivos móveis de coleta dos recenseadores;

Treina esses profissionais;

Revisa o percurso e reentrevistas;

Fecha os setores concluídos;

Auxilia na instalação e manutenção dos equipamentos do posto de coleta;

Transcreve e transmite dados;



QUAL O SALÁRIO PARA AGENTE CENSITÁRIO DO IBGE?

De acordo com o IBGE, os mais bem colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM (40 horas semanais, sendo 8 horas diárias) e R$ 1.700 para ACS (40 horas semanais, sendo 8 horas diárias).

Ambos têm direito a um auxílio-alimentação de R$ 458, assim como férias e 13º salário proporcionais.

O QUE FAZ UM RECENSEADOR?

O recenseador é o responsável por passar em ruas, lojas, casas, escolas e estabelecimentos coletando as informações demandadas pelo IBGE. Aspectos relacionados à situação sócio-econômica, habitação, saúde, educação, lazer, cultura e esportes - além dos dados pessoais -, por exemplo, são alguns dos temas que esse profissional costuma perguntar aos seus entrevistados.

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No entanto, antes de se candidatar, é importante ter em mente que o recenseador é um profissional que obrigatoriamente precisa ter boa capacidade de relacionamento com o público, visto que o contato com os entrevistados é inevitável.

No Espírito Santo, 3.595 vagas estão abertas para recenseadores. Para esse cargo é preciso apenas ter ensino fundamental completo.

QUAL O SALÁRIO PARA RECENSEADOR DO IBGE?

As vagas têm horários flexíveis e não há remuneração média. Os aprovados para as vagas precisarão cumprir cargas horárias de 25 horas, 30 horas, 40 horas ou 50 horas, sendo que o pagamento ainda varia conforme a quantidade de pessoas que forem entrevistadas e quantas semanas forem trabalhadas. Ou seja, o salário será definido de acordo com a produção e a cidade em que está o recenseador.