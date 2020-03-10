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Processo seletivo aberto

O que fazem o agente censitário e o recenseador do IBGE

Em todo o país são 206,8 mil vagas para as funções. Os interessados têm até o dia 24 de março para fazer a inscrição para as vagas temporárias

Publicado em 10 de Março de 2020 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 10:45
Testes de coleta para o Censo 2020 do IBGE - Foto: Licia Rubinstein / Divulgação/IBGE Crédito: Licia Rubinstein / Divulgação/IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com dois editais de processos seletivos para mais de 208,6 mil vagas temporárias em todo o País. Os aprovados no certame vão trabalhar no Censo Demográfico de 2020, que tem previsão de iniciar em agosto deste ano. Desse total, 180,5 mil pessoas vão desempenhar a função de recenseador e outras 28,1 mil como agentes censitários. Mas, o que eles fazem?
ATUALIZAÇÃO: Em função das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública, causado pelo Covid-19, o IBGE decidiu adiar a realização do Censo Demográfico que ocorreria neste ano. Dessa forma, a próxima pesquisa terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.
O processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores neste ano foi suspenso. Candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias. Ainda não foram divulgadas as novas datas de inscrição.

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Segundo o IBGE, o orçamento do Censo 2020 será realizado em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus. Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante de modo a assegurar a realização do Censo pelo IBGE.

SAIBA MAIS SOBRE COMO FUNCIONA A SELEÇÃO

As funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) estão no mesmo processo seletivo, que exige escolaridade de nível médio. Já a de recenseador está em um segundo edital e precisa de ensino fundamental completo. 
Em resumo, o recenseador recolhe informações domiciliares por meio de entrevistas. Já os ACSs acompanham os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas e os ACMs acompanham a coleta de dados feita pelos recenseadores e coordenar as atividades dos ACSs.

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O QUE FAZEM OS AGENTES CENSITÁRIOS?

Agente Censitário Municipal (ACM) - esse profissional que tem como responsabilidade as tarefas de: pesquisar, conferir, apurar e registrar dados administrativos. Ele também terá que:
  • Ele é o responsável direto pela orientação do recenseador;
  • Fixa mapas das áreas pesquisadas em locais visíveis no posto de coleta;
  • Treina os recenseadores; 
  • Acompanha a coleta de dados; 
  • Analisa os relatórios dos sistemas gerenciais; 
  • Supervisiona ou coleta dados na falta de recenseadores; 
  • Transcreve e transmite dados em computadores ou dispositivos móveis de coleta; 
  • Organiza e guarda a documentação administrativa e equipamentos eletrônicos;
  • Divulga o censo; 
  • Participa e organiza reuniões com autoridades; 
  • Emite relatórios; 
  • Execução de procedimentos de segurança dos dados, como recuperação do sistema e backup diário.

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Agente Censitário Supervisor (ACS) - ele tem como função monitorar a produtividade dos recenseadores. Ele também terá que:
  • Viajar para realizar treinamentos e quando for necessário para desempenhar suas atribuições;
  • Define a contratação, prorrogação, interrupção e desligamento dos recenseadores:
  • Realiza carga e descarga de dados dos dispositivos móveis de coleta dos recenseadores;
  • Treina esses profissionais;
  • Revisa o percurso e reentrevistas; 
  • Fecha os setores concluídos; 
  • Auxilia na instalação e manutenção dos equipamentos do posto de coleta; 
  • Transcreve e transmite dados; 

QUAL O SALÁRIO PARA AGENTE CENSITÁRIO DO IBGE?

De acordo com o IBGE, os mais bem colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM (40 horas semanais, sendo 8 horas diárias) e R$ 1.700 para ACS (40 horas semanais, sendo 8 horas diárias). 
Ambos têm direito a um auxílio-alimentação de R$ 458, assim como férias e 13º salário proporcionais.

O QUE FAZ UM RECENSEADOR?

O recenseador é o responsável por passar em ruas, lojas, casas, escolas e estabelecimentos coletando as informações demandadas pelo IBGE. Aspectos relacionados à situação sócio-econômica, habitação, saúde, educação, lazer, cultura e esportes - além dos dados pessoais -, por exemplo, são alguns dos temas que esse profissional costuma perguntar aos seus entrevistados.

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No entanto, antes de se candidatar, é importante ter em mente que o recenseador é um profissional que obrigatoriamente precisa ter boa capacidade de relacionamento com o público, visto que o contato com os entrevistados é inevitável.
No Espírito Santo, 3.595 vagas estão abertas para recenseadores. Para esse cargo é preciso apenas ter ensino fundamental completo.

QUAL O SALÁRIO PARA RECENSEADOR DO IBGE?

As vagas têm horários flexíveis e não há remuneração média. Os aprovados para as vagas precisarão cumprir cargas horárias de 25 horas, 30 horas, 40 horas ou 50 horas, sendo que o pagamento ainda varia conforme a quantidade de pessoas que forem entrevistadas e quantas semanas forem trabalhadas. Ou seja, o salário será definido de acordo com a produção e a cidade em que está o recenseador.

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No Espírito Santo, o salário, para trabalhar até 50 horas por semana, pode chega a R$ 3.759,84 na área urbana e a R$ 4.143,80 na zona rural. O IBGE disponibilizou uma ferramenta que permite calcular quanto o recenseador vai ganhar, de acordo com o local e a jornada de trabalho.

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