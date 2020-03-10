O que fazem o agente censitário e o recenseador do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com dois editais de processos seletivos para mais de 208,6 mil vagas temporárias em todo o País. Os aprovados no certame vão trabalhar no Censo Demográfico de 2020, que tem previsão de iniciar em agosto deste ano. Desse total, 180,5 mil pessoas vão desempenhar a função de recenseador e outras 28,1 mil como agentes censitários. Mas, o que eles fazem?
ATUALIZAÇÃO: Em função das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública, causado pelo Covid-19, o IBGE decidiu adiar a realização do Censo Demográfico que ocorreria neste ano. Dessa forma, a próxima pesquisa terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.
O processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores neste ano foi suspenso. Candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias. Ainda não foram divulgadas as novas datas de inscrição.
Segundo o IBGE, o orçamento do Censo 2020 será realizado em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus. Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante de modo a assegurar a realização do Censo pelo IBGE.
SAIBA MAIS SOBRE COMO FUNCIONA A SELEÇÃO
As funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) estão no mesmo processo seletivo, que exige escolaridade de nível médio. Já a de recenseador está em um segundo edital e precisa de ensino fundamental completo.
Em resumo, o recenseador recolhe informações domiciliares por meio de entrevistas. Já os ACSs acompanham os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas e os ACMs acompanham a coleta de dados feita pelos recenseadores e coordenar as atividades dos ACSs.
O QUE FAZEM OS AGENTES CENSITÁRIOS?
Agente Censitário Municipal (ACM) - esse profissional que tem como responsabilidade as tarefas de: pesquisar, conferir, apurar e registrar dados administrativos. Ele também terá que:
- Ele é o responsável direto pela orientação do recenseador;
- Fixa mapas das áreas pesquisadas em locais visíveis no posto de coleta;
- Treina os recenseadores;
- Acompanha a coleta de dados;
- Analisa os relatórios dos sistemas gerenciais;
- Supervisiona ou coleta dados na falta de recenseadores;
- Transcreve e transmite dados em computadores ou dispositivos móveis de coleta;
- Organiza e guarda a documentação administrativa e equipamentos eletrônicos;
- Divulga o censo;
- Participa e organiza reuniões com autoridades;
- Emite relatórios;
- Execução de procedimentos de segurança dos dados, como recuperação do sistema e backup diário.
Agente Censitário Supervisor (ACS) - ele tem como função monitorar a produtividade dos recenseadores. Ele também terá que:
- Viajar para realizar treinamentos e quando for necessário para desempenhar suas atribuições;
- Define a contratação, prorrogação, interrupção e desligamento dos recenseadores:
- Realiza carga e descarga de dados dos dispositivos móveis de coleta dos recenseadores;
- Treina esses profissionais;
- Revisa o percurso e reentrevistas;
- Fecha os setores concluídos;
- Auxilia na instalação e manutenção dos equipamentos do posto de coleta;
- Transcreve e transmite dados;
QUAL O SALÁRIO PARA AGENTE CENSITÁRIO DO IBGE?
De acordo com o IBGE, os mais bem colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM (40 horas semanais, sendo 8 horas diárias) e R$ 1.700 para ACS (40 horas semanais, sendo 8 horas diárias).
Ambos têm direito a um auxílio-alimentação de R$ 458, assim como férias e 13º salário proporcionais.
O QUE FAZ UM RECENSEADOR?
O recenseador é o responsável por passar em ruas, lojas, casas, escolas e estabelecimentos coletando as informações demandadas pelo IBGE. Aspectos relacionados à situação sócio-econômica, habitação, saúde, educação, lazer, cultura e esportes - além dos dados pessoais -, por exemplo, são alguns dos temas que esse profissional costuma perguntar aos seus entrevistados.
No entanto, antes de se candidatar, é importante ter em mente que o recenseador é um profissional que obrigatoriamente precisa ter boa capacidade de relacionamento com o público, visto que o contato com os entrevistados é inevitável.
No Espírito Santo, 3.595 vagas estão abertas para recenseadores. Para esse cargo é preciso apenas ter ensino fundamental completo.
QUAL O SALÁRIO PARA RECENSEADOR DO IBGE?
As vagas têm horários flexíveis e não há remuneração média. Os aprovados para as vagas precisarão cumprir cargas horárias de 25 horas, 30 horas, 40 horas ou 50 horas, sendo que o pagamento ainda varia conforme a quantidade de pessoas que forem entrevistadas e quantas semanas forem trabalhadas. Ou seja, o salário será definido de acordo com a produção e a cidade em que está o recenseador.
No Espírito Santo, o salário, para trabalhar até 50 horas por semana, pode chega a R$ 3.759,84 na área urbana e a R$ 4.143,80 na zona rural. O IBGE disponibilizou uma ferramenta que permite calcular quanto o recenseador vai ganhar, de acordo com o local e a jornada de trabalho.