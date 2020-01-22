Mais de mil vagas em cursos de qualificação no ES voltados para mulheres

Cursos de padeira para mulheres são oferecidos pelo programa Qualificar ES Crédito: Divulgação / Secti

As mulheres que querem trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada devem aproveitar a oportunidade para se qualificar. O programa Qualificar ES está com 1.040 vagas abertas em vários cursos de qualificação no Estado.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizada. No município da Serra, são 195 vagas para cursos para aprender a ser maquiadora, salgadeira, padeira e a fazer doces para festas, enquanto que em Santa Leopoldina 60 chances para aulas de costura e confecção de bolsas. Já em Cariacica a oferta é de 570 oportunidades para cursos de maquiadora, design de sobrancelhas, padeira, bolos e suas variações e doces para festas.

As interessadas podem se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa

As capacitações serão oferecidas nos bairros Feu Rosa e Jardim Bela Vista, na Serra; Centro, em Santa Leopoldina; Vila Merlo, Nova Esperança II, Rio Marinho, São Conrado, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Castelo Branco, Valparaíso, Bela Aurora e Vista Mar, em Cariacica.

Veja Também Mulheres capixabas impulsionam o empreendedorismo feminino

MAIS VAGAS

Também estão abertas as inscrições para quem mora em Conceição da Barra ou em Vitória. No Norte do Estado, serão atendidas as moradoras da Vila de Itaúnas, Campo Verde e Santana. A oferta é de 90 vagas. As aulas são para salgadeira e bolos e suas variações. Na Capital, a oferta é de 125 vagas para os bairros de Jesus de Nazareth e Gurigica, com cursos para áreas de costura, confecção de bolsas, maquiadora e design de sobrancelhas.

Quem quiser fazer um dos cursos em Conceição da Barra ou Vitória podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site qualificar.es.gov.br

Veja Também Mulheres da periferia derrubam barreiras e abrem o próprio negócio

A secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel de Alvarez, afirma que o objetivo dos cursos é estimular o empreendedorismo feminino e fortalecer a vida profissional das mulheres, ajudando-as a aprender um novo ofício e, com isso, gerar trabalho e renda.

Os cursos do Qualificar ES são oferecidos nos bairros onde é desenvolvido o Programa Estado Presente. A ação é desenvolvida por diversas secretarias em locais que registram uma maior vulnerabilidade social.

“O nosso trabalho é oferecer oportunidades para essas pessoas por meio da qualificação. A ideia é que elas possam estar no mercado de trabalho seja com emprego seja como empreendedora. Queremos valorizar o potencial dessas mulheres”, ressalta a secretária.

Veja Também Mulheres agredidas recebem tratamento odontológico de graça no Espírito Santo

Além de aprender uma nova profissão, há ainda, durante os cursos, aulas sobre empreendedorismo. Em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), é oferecido um microcrédito de R$ 3 mil para começar o próprio negócio.

“O nosso objetivo é fazer com que essas mulheres possam estar preparadas para enfrentar os desafios de empreender. Algumas dessas atividades podem ser feitas em casa”, finaliza.

PROJETO TODAS ELAS

O progresso feminino na sociedade não é capaz de acabar com os desafios que as mulheres ainda enfrentam. A discriminação de gênero é real, elas recebem menores salários, são rejeitadas por serem mães, são alvo de assédio no ambiente corporativo. Em casa, muitas são vítimas de violência doméstica. Para dar mais visibilidade a esses problemas e as formas de enfrentá-los, A Gazeta criou o projeto Todas Elas , que entrou na rotina da redação A Gazeta/CBN.

Para isso, reportagens em vídeos, textos, infográficos, podcasts, todos relacionados ao tema, serão reunidos em A Gazeta. As editorias da redação serão responsáveis por gerar conteúdo para o Todas Elas, como a de Economia. O projeto vai destacar as oportunidades de emprego, empreendedorismo, carreira, mulheres que se destacam independentemente de serem do sexo feminino.

O combate à violência também estará em destaque. Desde 1º de janeiro, A Gazeta passou a contar numericamente todos os casos de feminicídio no Espírito Santo.

CONFIRA OS CURSOS

CARIACICA

POLO 01: Fundação Fé & Alegria - Mulher

Endereço: Rua Vitória, 353, Nova Esperança, Cariacica

Rua Vitória, 353, Nova Esperança, Cariacica Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo

Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo Curso: Maquiadora (30). POLO 02: Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança Campo de Santo Antônio

Endereço: Avenida União, s/nº, Nova Esperança II, Cariacica

Avenida União, s/nº, Nova Esperança II, Cariacica Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo

Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo Curso: Design de sobrancelhas (30) POLO 03: EMEF São Jorge

Endereço: Avenida Principal, 1424, Rio Marinho, Cariacica

Avenida Principal, 1424, Rio Marinho, Cariacica Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco

Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco Cursos: Design de sobrancelhas (30) POLO 04: Igreja Evangélica Batista

Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica

Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco

Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco Curso: Maquiadora (30) POLO 05: Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração

Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica

Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel

São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel Curso: Maquiadora (30) POLO 06: Pastoral Espaço Gente Feliz

Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica

Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica Bairros: Vista Linda e Liberdade

Vista Linda e Liberdade Curso: Maquiadora (30) POLO 07: Igreja Assembleia De Deus – Convenção Cadeeso / CGADB

Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica

Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico

Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico Curso: Design de sobrancelhas (40) POLO 08: AMPE Grande Castelo Branco

Endereço: Rua Principal, s/nº, Castelo Branco, Cariacica

Rua Principal, s/nº, Castelo Branco, Cariacica Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico

Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico Cursos: Design de sobrancelhas (40) e maquiadora (40). POLO 09: Unidade de Saúde de Valparaíso

Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica

Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel

Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel Curso: Maquiadora (40) e design de sobrancelhas (40) POLO 10: Igreja Assembleia de Deus

Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica

Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico

Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico Cursos: Padeira (40), bolos e suas variações (40), maquiador (40) e doces para festas (40).

Padeira (40), bolos e suas variações (40), maquiador (40) e doces para festas (40). POLO 11: Escola Noêmia de Costa Lima



Endereço: Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar, Cariacica

Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar, Cariacica Bairros: Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia

Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia Curso: Maquiadora (30).

SANTA LEOPOLDINA

POLO: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

Endereço: Rua Cabo Milton, Centro, Santa Leopoldina

Rua Cabo Milton, Centro, Santa Leopoldina Bairros: Olaria, Funil e Cocal

Olaria, Funil e Cocal Cursos: Costura (30) e confecção de bolsas (30)

SERRA

POLO 01: EEEFM Marinete de Souza Lira

Endereço: Rua Vitória Régia, s/nº, Feu Rosa

Rua Vitória Régia, s/nº, Feu Rosa Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia

Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia Curso: Maquiadora (45) POLO 02: Igreja São Sebastião

Endereço: Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa

Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia

Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia Curso: Maquiadora (30) e design de sobrancelhas (30) POLO 03: Assembleia de Deus Fé e Milagres

Endereço: Avenida Leste, s/nº, Jardim Bela Vista

Avenida Leste, s/nº, Jardim Bela Vista Bairros: Palmeiras, São Domingos, Divinópolis e Colina da Serra

Palmeiras, São Domingos, Divinópolis e Colina da Serra Cursos: Salgadeira (30), padeira (30) e doces para festas (30)

VITÓRIA

POLO 01: Associação de Apoio Cultural e Social as Comunidades da Grande Vitória. - Instituto Mão Na Massa



Endereço: Rua Araújo Padilha, 25, Jesus de Nazareth, Vitória

Rua Araújo Padilha, 25, Jesus de Nazareth, Vitória Bairro: Praia do Suá, Santa Helena e Bento Ferreira

Praia do Suá, Santa Helena e Bento Ferreira Cursos: Costura (50) e confecção de bolsas (25) POLO 02: Assembleia de Deus Abundante da Graça

Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória

Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia

Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia Cursos: Maquiador (25) e Design de sobrancelhas (25).