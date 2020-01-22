Mais de mil vagas em cursos de qualificação no ES voltados para mulheres

As mulheres que querem trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada devem aproveitar a oportunidade para se qualificar. O programa Qualificar ES está com 1.040 vagas abertas em vários cursos de qualificação no Estado.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizada. No município da Serra, são 195 vagas para cursos para aprender a ser maquiadora, salgadeira, padeira e a fazer doces para festas, enquanto que em Santa Leopoldina 60 chances para aulas de costura e confecção de bolsas. Já em Cariacica a oferta é de 570 oportunidades para cursos de maquiadora, design de sobrancelhas, padeira, bolos e suas variações e doces para festas.
As interessadas podem se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa.
As capacitações serão oferecidas nos bairros Feu Rosa e Jardim Bela Vista, na Serra; Centro, em Santa Leopoldina; Vila Merlo, Nova Esperança II, Rio Marinho, São Conrado, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Castelo Branco, Valparaíso, Bela Aurora e Vista Mar, em Cariacica.
MAIS VAGAS
Também estão abertas as inscrições para quem mora em Conceição da Barra ou em Vitória. No Norte do Estado, serão atendidas as moradoras da Vila de Itaúnas, Campo Verde e Santana. A oferta é de 90 vagas. As aulas são para salgadeira e bolos e suas variações. Na Capital, a oferta é de 125 vagas para os bairros de Jesus de Nazareth e Gurigica, com cursos para áreas de costura, confecção de bolsas, maquiadora e design de sobrancelhas.
Quem quiser fazer um dos cursos em Conceição da Barra ou Vitória podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site qualificar.es.gov.br.
A secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel de Alvarez, afirma que o objetivo dos cursos é estimular o empreendedorismo feminino e fortalecer a vida profissional das mulheres, ajudando-as a aprender um novo ofício e, com isso, gerar trabalho e renda.
Os cursos do Qualificar ES são oferecidos nos bairros onde é desenvolvido o Programa Estado Presente. A ação é desenvolvida por diversas secretarias em locais que registram uma maior vulnerabilidade social.
“O nosso trabalho é oferecer oportunidades para essas pessoas por meio da qualificação. A ideia é que elas possam estar no mercado de trabalho seja com emprego seja como empreendedora. Queremos valorizar o potencial dessas mulheres”, ressalta a secretária.
Além de aprender uma nova profissão, há ainda, durante os cursos, aulas sobre empreendedorismo. Em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), é oferecido um microcrédito de R$ 3 mil para começar o próprio negócio.
“O nosso objetivo é fazer com que essas mulheres possam estar preparadas para enfrentar os desafios de empreender. Algumas dessas atividades podem ser feitas em casa”, finaliza.
PROJETO TODAS ELAS
O progresso feminino na sociedade não é capaz de acabar com os desafios que as mulheres ainda enfrentam. A discriminação de gênero é real, elas recebem menores salários, são rejeitadas por serem mães, são alvo de assédio no ambiente corporativo. Em casa, muitas são vítimas de violência doméstica. Para dar mais visibilidade a esses problemas e as formas de enfrentá-los, A Gazeta criou o projeto Todas Elas, que entrou na rotina da redação A Gazeta/CBN.
Para isso, reportagens em vídeos, textos, infográficos, podcasts, todos relacionados ao tema, serão reunidos em A Gazeta. As editorias da redação serão responsáveis por gerar conteúdo para o Todas Elas, como a de Economia. O projeto vai destacar as oportunidades de emprego, empreendedorismo, carreira, mulheres que se destacam independentemente de serem do sexo feminino.
O combate à violência também estará em destaque. Desde 1º de janeiro, A Gazeta passou a contar numericamente todos os casos de feminicídio no Espírito Santo.
CONFIRA OS CURSOS
CARIACICA
- POLO 01: Fundação Fé & Alegria - Mulher
- Endereço: Rua Vitória, 353, Nova Esperança, Cariacica
- Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
- Curso: Maquiadora (30).
- Endereço: Avenida União, s/nº, Nova Esperança II, Cariacica
- Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
- Curso: Design de sobrancelhas (30)
- Endereço: Avenida Principal, 1424, Rio Marinho, Cariacica
- Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco
- Cursos: Design de sobrancelhas (30)
- Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica
- Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco
- Curso: Maquiadora (30)
- Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica
- Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel
- Curso: Maquiadora (30)
- Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica
- Bairros: Vista Linda e Liberdade
- Curso: Maquiadora (30)
- Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica
- Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico
- Curso: Design de sobrancelhas (40)
- Endereço: Rua Principal, s/nº, Castelo Branco, Cariacica
- Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico
- Cursos: Design de sobrancelhas (40) e maquiadora (40).
- Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica
- Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel
- Curso: Maquiadora (40) e design de sobrancelhas (40)
- Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica
- Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico
- Cursos: Padeira (40), bolos e suas variações (40), maquiador (40) e doces para festas (40).
- POLO 11: Escola Noêmia de Costa Lima
- Endereço: Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar, Cariacica
- Bairros: Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia
- Curso: Maquiadora (30).
SANTA LEOPOLDINA
- POLO: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
- Endereço: Rua Cabo Milton, Centro, Santa Leopoldina
- Bairros: Olaria, Funil e Cocal
- Cursos: Costura (30) e confecção de bolsas (30)
SERRA
- POLO 01: EEEFM Marinete de Souza Lira
- Endereço: Rua Vitória Régia, s/nº, Feu Rosa
- Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
- Curso: Maquiadora (45)
- Endereço: Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa
- Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
- Curso: Maquiadora (30) e design de sobrancelhas (30)
- Endereço: Avenida Leste, s/nº, Jardim Bela Vista
- Bairros: Palmeiras, São Domingos, Divinópolis e Colina da Serra
- Cursos: Salgadeira (30), padeira (30) e doces para festas (30)
VITÓRIA
- POLO 01: Associação de Apoio Cultural e Social as Comunidades da Grande Vitória. - Instituto Mão Na Massa
- Endereço: Rua Araújo Padilha, 25, Jesus de Nazareth, Vitória
- Bairro: Praia do Suá, Santa Helena e Bento Ferreira
- Cursos: Costura (50) e confecção de bolsas (25)
- Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória
- Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia
- Cursos: Maquiador (25) e Design de sobrancelhas (25).
CONCEIÇÃO DA BARRA
- POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de itaúnas
- Endereço: Avenida Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- Bairro: Vila de Itaúnas
- Curso: Salgadeira (30)
- Endereço: Rua Ernane Benso, s/nº, Santana, Conceição da Barra
- Bairro: Santana
- Curso: Bolos e suas variações (30)
- Endereço: Rua Sinval Marques de Brito, 295, bairro Campo Verde II, Conceição da Barra.
- Bairro: Campo Verde II
- Curso: Salgadeira (30)