Veja como disputar uma das 950 vagas do Grupo Extrabom em Guarapari

Os novos investimentos do Grupo Coutinho, controlador da Rede Extrabom, em Guarapari vão criar 950 postos de trabalho a partir do próximo mês. Os interessados devem ter mais de 18 anos, desejável ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em horário de comércio, incluindo finais de semana e feriados. Algumas vagas dispensam obrigatoriedade de experiência no comércio.
Para concorrer às oportunidades, os candidatos devem cadastrar o currículo nos sites www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
Haverá chances para os seguintes cargos:
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Fiscal de loja
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista
- Gerente de loja
- Confeiteiro
- Fiscal de caixa
- Encarregado de recebimento de mercadoria
- Encarregado de mercearia
- Encarregado de perecíveis
- Operador de frios
- Encarregado administrativo
A maior parte das oportunidades será criada em cinco novas lojas do Extrabom, situadas nos espaços em que, antes, ficavam os supermercados Santo Antônio. O investimento é de cerca de R$ 25 milhões, e as operações, previstas para começar a partir de dezembro, vão criar 700 vagas.
Além disso, o Grupo Coutinho injetou recentemente outros R$ 15 milhões para a construção de uma filial do Atacado Vem, com abertura prevista para outubro, e na ampliação do Shopping Extracenter, que passará a contar com 59 lojas a partir do mês de outubro. Ambas as operações ficam localizadas no bairro Muquiçaba. Para estas operações serão criadas mais 250 vagas.
Com informações da assessoria.