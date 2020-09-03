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Novos negócios

Veja como disputar uma das 950 vagas do Grupo Extrabom em Guarapari

Empresa dona da marca vai abrir cinco lojas em Guarapari em espaços da rede Santo Antônio a partir de dezembro; outro investimento será em um atacado

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 09:55
Perspectiva do Atacado Vem, no bairro Muquiçaba, em Guarapari
Perspectiva do Atacado Vem, no bairro Muquiçaba, em Guarapari Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação
Os novos investimentos do Grupo Coutinho, controlador da Rede Extrabom, em Guarapari vão criar 950 postos de trabalho a partir do próximo mês. Os interessados devem ter mais de 18 anos, desejável ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em horário de comércio, incluindo finais de semana e feriados. Algumas vagas dispensam obrigatoriedade de experiência no comércio.
Para concorrer às oportunidades, os candidatos devem cadastrar o currículo nos sites www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
Haverá chances para os seguintes cargos:
  • Repositor
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de caixa
  • Fiscal de loja
  • Açougueiro
  • Padeiro
  • Estoquista
  • Gerente de loja 
  • Confeiteiro
  • Fiscal de caixa
  • Encarregado de recebimento de mercadoria
  • Encarregado de mercearia
  • Encarregado de perecíveis
  • Operador de frios
  • Encarregado administrativo
Perspectiva de uma das futuras lojas do Extrabom
Perspectiva de uma das futuras lojas do Extrabom, no Centro de Guarapari (próxima da Igreja Matriz) Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação
A maior parte das oportunidades será criada em cinco novas lojas do Extrabom, situadas nos espaços em que, antes, ficavam os supermercados Santo Antônio. O investimento é de cerca de R$ 25 milhões, e as operações, previstas para começar a partir de dezembro, vão criar 700 vagas.
Além disso, o Grupo Coutinho injetou recentemente outros R$ 15 milhões para a construção de uma filial do Atacado Vem, com abertura prevista para outubro, e na ampliação do Shopping Extracenter, que passará a contar com 59 lojas a partir do mês de outubro. Ambas as operações ficam localizadas no bairro Muquiçaba. Para estas operações serão criadas mais 250 vagas.
Com informações da assessoria.

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