Veja como disputar uma das 950 vagas do Grupo Extrabom em Guarapari

Além disso, o Grupo Coutinho injetou recentemente outros R$ 15 milhões para a construção de uma filial do Atacado Vem, com abertura prevista para outubro, e na ampliação do Shopping Extracenter, que passará a contar com 59 lojas a partir do mês de outubro. Ambas as operações ficam localizadas no bairro Muquiçaba. Para estas operações serão criadas mais 250 vagas.