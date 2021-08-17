Vale abre seleção para trainees com 20 vagas no ES

Vista do Complexo de Tubarão da Vale em Vitória Crédito: Vale/Divulgação

O processo seletivo será realizado entre agosto deste ano e janeiro de 2022. A previsão é de que as contratações ocorram em maio de 2022. Os programas têm duração de 18 meses.

A empresa informou que além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, os trainees recebem salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio mudança, plano de previdência privada, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, auxílio farmácia e seguro de vida em grupo.

Os interessados têm até o dia 24 de setembro para se inscrever no site www.vale.com/trainee

O Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia é voltado para pessoas formadas em Engenharia ou Geologia, com graduação concluída entre março de 2019 e março de 2022. São cerca de 110 vagas e algumas delas podem exigir inglês intermediário.

Além da formação, os candidatos precisam ter o desejo de se aprofundar tecnicamente em mineração e logística. Eles terão o aprendizado por meio de um curso de formação específico para cada área (mina, ferrovia, porto ou pelotização) e aplicação prática na rotina de trabalho.

Já para o Global Trainee Program são 40 vagas e os candidatos podem ser formados em qualquer curso e ter finalizado a graduação entre outubro de 2019 e março de 2022. Outro requisito é ter conhecimento do idioma inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças e viagens. Neste caso, o programa de desenvolvimento será focado em negócios e gestão de projetos e contará com a oportunidade de atuar em diversas áreas.

Toda a seleção será on-line e às cegas. Isto quer dizer que informações como idade e instituição de formação são omitidas até a última etapa. A empresa busca atingir pelo menos 50% de mulheres e priorizar a contratação de profissionais negros.

A gerente global de Atração de Talentos, Mira Noronha, destacou que o objetivo dos programas é desenvolver os profissionais para que, no médio e no longo prazo, eles ocupem cargos estratégicos e contribuam com a transformação cultural da empresa.