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Jovens talentos

Vale abre seleção para trainees com 20 vagas no ES

Mineradora está com inscrições abertas para dois programas destinados a recém-graduados. Seleção será on-line e às cegas

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 15:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 ago 2021 às 15:19
Vista do complexo da Vale em Tubarão
Vista do Complexo de Tubarão da Vale em Vitória Crédito: Vale/Divulgação
Vale está com oportunidades abertas para profissionais recém-formados. De acordo com a mineradora, são dois programas trainees: o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista de Engenharia e Geologia. Ao todo, são 150 vagas para todo o país, sendo 20 delas para o Espírito Santo. Há ainda postos no MaranhãoMato Grosso do SulMinas GeraisPará Rio de Janeiro.
O processo seletivo será realizado entre agosto deste ano e janeiro de 2022. A previsão é de que as contratações ocorram em maio de 2022. Os programas têm duração de 18 meses.

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A empresa informou que além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, os trainees recebem salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio mudança, plano de previdência privada, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, auxílio farmácia e seguro de vida em grupo.
Os interessados têm até o dia 24 de setembro para se inscrever no site www.vale.com/trainee.
O Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia é voltado para pessoas formadas em Engenharia ou Geologia, com graduação concluída entre março de 2019 e março de 2022. São cerca de 110 vagas e algumas delas podem exigir inglês intermediário.
Além da formação, os candidatos precisam ter o desejo de se aprofundar tecnicamente em mineração e logística. Eles terão o aprendizado por meio de um curso de formação específico para cada área (mina, ferrovia, porto ou pelotização) e aplicação prática na rotina de trabalho.

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Já para o Global Trainee Program são 40 vagas e os candidatos podem ser formados em qualquer curso e ter finalizado a graduação entre outubro de 2019 e março de 2022. Outro requisito é ter conhecimento do idioma inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças e viagens. Neste caso, o programa de desenvolvimento será focado em negócios e gestão de projetos e contará com a oportunidade de atuar em diversas áreas.
Toda a seleção será on-line e  às cegas. Isto quer dizer que informações como idade e instituição de formação são omitidas até a última etapa. A empresa busca atingir pelo menos 50% de mulheres e priorizar a contratação de profissionais negros.
A gerente global de Atração de Talentos, Mira Noronha, destacou que o objetivo dos programas é desenvolver os profissionais para que, no médio e no longo prazo, eles ocupem cargos estratégicos e contribuam com a transformação cultural da empresa.
“Buscamos pessoas alinhadas aos valores da Vale e que estejam dispostos a evoluir conosco. É fundamental que os candidatos estejam conectados com nosso propósito de melhorar a vida das pessoas nas comunidades onde atuamos e de transformar o futuro”, explica.

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