Vale abre quase 100 vagas para jovens aprendizes no ES

Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018

As inscrições podem ser feitas pelo site www.vale.com/oportunidades até o dia 31 de maio. Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas de 18 a 22 anos que tenham concluído o ensino médio.

Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte e programa de assistência ao empregado. Além disso, o programa oferece vale-alimentação e refeição na fase prática.

Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no Estado onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto. Também é preciso ter disponibilidade para trabalhar pelo período de 6h.

O programa tem duração de até dois anos, período em que os selecionados terão acesso à conteúdos teóricos e práticos de capacitação para atuar nas áreas de eletromecânica industrial, operação de equipamentos e serviços administrativos.

Ao longo do processo, os jovens contam com acompanhamento junto aos orientadores técnicos da Vale, ao final, recebem um certificado de conclusão do programa.

Para a gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, programas como esse são extremamente importantes, pois costumam ser a porta de entrada para o jovem ingressar em uma grande empresa.

"Sabemos o quanto a primeira oportunidade de trabalho em uma grande empresa, como a Vale, pode marcar positivamente a vida de um jovem, além de trazer uma transformação social, econômica e educacional profunda. Queremos estar ao lado deles neste momento tão importante que é o primeiro emprego", reforça.

PROCESSO SELETIVO

Todo o processo será online e às cegas até a última etapa. Este é um método de seleção no qual informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, deficiências, entre outras, são omitidas durante o processo seletivo. O objetivo é evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos e promover uma seleção baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura.

A seleção será dividida em seis etapas, todas eliminatórias. As fases incluem inscrições e avaliações, dinâmica de grupo, painel com gestores e gestoras, exames médicos admissionais e divulgação de resultados. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site.