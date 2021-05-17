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Inscrições abertas

Vale abre quase 100 vagas para jovens aprendizes no ES

No país serão cerca de mil vagas. Para se candidatar é preciso ter entre 18 e 22 anos e ter terminado o ensino médio

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:49

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

17 mai 2021 às 15:49
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
Foram abertas nesta segunda-feira (17) as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2021 da Vale. São cerca de 1.000 vagas em todo país, sendo 98 no Espírito Santo. Também há oportunidades para os Estados de Minas Gerais, Pará, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.vale.com/oportunidades até o dia 31 de maio. Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas de 18 a 22 anos que tenham concluído o ensino médio.
Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte e programa de assistência ao empregado. Além disso, o programa oferece vale-alimentação e refeição na fase prática.

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Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no Estado onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto. Também é preciso ter disponibilidade para trabalhar pelo período de 6h. 
O programa tem duração de até dois anos, período em que os selecionados terão acesso à conteúdos teóricos e práticos de capacitação para atuar nas áreas de eletromecânica industrial, operação de equipamentos e serviços administrativos.
Ao longo do processo, os jovens contam com acompanhamento junto aos orientadores técnicos da Vale, ao final, recebem um certificado de conclusão do programa.

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Para a gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, programas como esse são extremamente importantes, pois costumam ser a porta de entrada para o jovem ingressar em uma grande empresa.
"Sabemos o quanto a primeira oportunidade de trabalho em uma grande empresa, como a Vale, pode marcar positivamente a vida de um jovem, além de trazer uma transformação social, econômica e educacional profunda. Queremos estar ao lado deles neste momento tão importante que é o primeiro emprego", reforça.

PROCESSO SELETIVO

Todo o processo será online e às cegas até a última etapa. Este é um método de seleção no qual informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, deficiências, entre outras, são omitidas durante o processo seletivo. O objetivo é evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos e promover uma seleção baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura.
A seleção será dividida em seis etapas, todas eliminatórias. As fases incluem inscrições e avaliações, dinâmica de grupo, painel com gestores e gestoras, exames médicos admissionais e divulgação de resultados. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site.
O Programa Jovem Aprendiz inclui também oportunidades para pessoas com deficiência e, para eles, não existe limite de idade. A Vale estimula fortemente a inscrição de pessoas com deficiência, de acordo com sua política de promover a inclusão e valorizar a diversidade.

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