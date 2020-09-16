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Mineradora

Vale abre 12 vagas de trabalho para atuar no ES

Oportunidades são para trabalha no porto, ferrovia, indústria, entre outras áreas; interessados devem ter nível superior e ficar atento ao prazo de inscrição

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 16:39
Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas, em Serra, ES.
Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas, na Serra, ES. Crédito: Vitor Jubini
A Vale está com 12 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para atuar no porto, ferrovia, indústria e outras áreas da mineradora. Os interessados precisam ter nível superior.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site, observando da data de prazo para se inscrever. 
No site de cadastro da empresa, a companhia alerta que o candidato deve preencher todos os campos que serão solicitados. Além disso, a orientação é de que o profissional faça o cadastro somente nas vagas adequadas ao seu perfil.
A Vale ressalta ainda que os candidatos devem ficar atentos ao e-mail, pois toda a comunicação da mineradora com o profissional será feita através deste canal.

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CONFIRA AS VAGAS

ANALISTA DE MANUTENÇÃO PLENO  CONFIABILIDADE PORTO

  • Vagas: 3
  • Formação: Superior completo em engenharias ou áreas similares
  • Localidade: Confiabilidade  Vitória  Espírito Santo
  • Período de inscrição: até 23/09/2020

ANALISTA OPERACIONAL ESPECIALISTA  Excelência Operacional CORPORATIVO

  • Vaga: 1
  • Formação: Superior Completo
  • Localidade: MICT  Vitória  Espírito Santo
  • Período de inscrição: até 18/09/2020

ENGENHEIRO SÊNIOR  MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO USINA E PELOTIZAÇÃO

  • Vaga: 1
  • Formação: Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Eletrônica, Engenharia Eletroeletrônica.
  • Localidade: Vitória  Espírito Santo
  • Horário de Trabalho: Turno Diurno com disponibilidade.
  • Período de inscrição: até 21/09/2020

ANALISTA DE MANUTENÇÃO SÊNIOR- CONFIABILIDADE

  • Vaga: 1
  • Formação: Superior completo em Administração de Empresas ou área similares.
  • Localidade: Confiabilidade  Vitória  Espírito Santo
  • Horário de Trabalho: Administrativo
  • Período de inscrição: até 17/09/2020

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ENGENHEIRO MASTER

  • Vaga: 1
  • Formação: Superior completo em Engenharia e curso de extensão em processos.
  • Localidade: Confiabilidade em Carga Geral  Vitória  Espírito Santo
  • Horário de Trabalho: Administrativo
  • Período de inscrição: até 17/09/2020

ENGENHEIRO PLENO- CONFIABILIDADE

  • Vagas: 2
  • Formação: Superior completo em Engenharia, pós-graduação em confiabilidade ou gestão de ativos
  • Localidade: Confiabilidade em Carga Geral  Vitória  Espírito Santo
  • Horário de Trabalho: Administrativo
  • Período de inscrição: até 17/09/2020

ENGENHEIRO SÊNIOR  ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO  PELOTIZAÇÃO

  • Vagas: 1
  • Formação: Superior em engenharia desejável extensão em analises de riscos, saúde e segurança.
  • Localidade: Vitória - ES
  • Horário de Trabalho: Administrativo
  • Período de inscrição: até 16/09

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SUPERVISOR (A) MANUTENÇÃO DE MATERIAIS RODANTES - SISTEMAS DE GESTÃO - FERROVIA

  • Vagas: 1
  • Formação: Nível Superior
  • Localidade: Unidade Tubarão  Vitória  Espírito Santo
  • Horário de Trabalho: de 7:00 a 16:00 (Turno Administrativo)
  • Período de inscrição: até 16/09/2020

SUPERVISOR (A) MANUTENÇÃO DE MATERIAIS RODANTES - LEAN/INSPEÇÃO - FERROVIA

  • Vaga: 1
  • Formação: Nível Superior
  • Localidade: Unidade Tubarão  Vitória  Espírito Santo
  • Horário de Trabalho: de 7:00 a 16:00 (Turno 2X2 - Diurno)
  • Período de inscrição: até 16/09/2020

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