Vale abre 12 vagas de trabalho para atuar no ES

A Vale está com 12 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para atuar no porto, ferrovia, indústria e outras áreas da mineradora. Os interessados precisam ter nível superior.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site, observando da data de prazo para se inscrever.
No site de cadastro da empresa, a companhia alerta que o candidato deve preencher todos os campos que serão solicitados. Além disso, a orientação é de que o profissional faça o cadastro somente nas vagas adequadas ao seu perfil.
A Vale ressalta ainda que os candidatos devem ficar atentos ao e-mail, pois toda a comunicação da mineradora com o profissional será feita através deste canal.
CONFIRA AS VAGAS
ANALISTA DE MANUTENÇÃO PLENO CONFIABILIDADE PORTO
- Vagas: 3
- Formação: Superior completo em engenharias ou áreas similares
- Localidade: Confiabilidade Vitória Espírito Santo
- Período de inscrição: até 23/09/2020
ANALISTA OPERACIONAL ESPECIALISTA Excelência Operacional CORPORATIVO
- Vaga: 1
- Formação: Superior Completo
- Localidade: MICT Vitória Espírito Santo
- Período de inscrição: até 18/09/2020
ENGENHEIRO SÊNIOR MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO USINA E PELOTIZAÇÃO
- Vaga: 1
- Formação: Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Eletrônica, Engenharia Eletroeletrônica.
- Localidade: Vitória Espírito Santo
- Horário de Trabalho: Turno Diurno com disponibilidade.
- Período de inscrição: até 21/09/2020
ANALISTA DE MANUTENÇÃO SÊNIOR- CONFIABILIDADE
- Vaga: 1
- Formação: Superior completo em Administração de Empresas ou área similares.
- Localidade: Confiabilidade Vitória Espírito Santo
- Horário de Trabalho: Administrativo
- Período de inscrição: até 17/09/2020
ENGENHEIRO MASTER
- Vaga: 1
- Formação: Superior completo em Engenharia e curso de extensão em processos.
- Localidade: Confiabilidade em Carga Geral Vitória Espírito Santo
- Horário de Trabalho: Administrativo
- Período de inscrição: até 17/09/2020
ENGENHEIRO PLENO- CONFIABILIDADE
- Vagas: 2
- Formação: Superior completo em Engenharia, pós-graduação em confiabilidade ou gestão de ativos
- Localidade: Confiabilidade em Carga Geral Vitória Espírito Santo
- Horário de Trabalho: Administrativo
- Período de inscrição: até 17/09/2020
ENGENHEIRO SÊNIOR ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO PELOTIZAÇÃO
- Vagas: 1
- Formação: Superior em engenharia desejável extensão em analises de riscos, saúde e segurança.
- Localidade: Vitória - ES
- Horário de Trabalho: Administrativo
- Período de inscrição: até 16/09
SUPERVISOR (A) MANUTENÇÃO DE MATERIAIS RODANTES - SISTEMAS DE GESTÃO - FERROVIA
- Vagas: 1
- Formação: Nível Superior
- Localidade: Unidade Tubarão Vitória Espírito Santo
- Horário de Trabalho: de 7:00 a 16:00 (Turno Administrativo)
- Período de inscrição: até 16/09/2020
SUPERVISOR (A) MANUTENÇÃO DE MATERIAIS RODANTES - LEAN/INSPEÇÃO - FERROVIA
- Vaga: 1
- Formação: Nível Superior
- Localidade: Unidade Tubarão Vitória Espírito Santo
- Horário de Trabalho: de 7:00 a 16:00 (Turno 2X2 - Diurno)
- Período de inscrição: até 16/09/2020