Vagas de estágio no ES oferecem até prêmio por desempenho

Oportunidade de estágios para estudantes de nível médio, técnico e superior Crédito: Pixabay

Seguro de vida, premiação por resultados, plano de saúde e horários flexíveis. Para atrair estudantes para seus programas de estágio , empresas do Espírito Santo passaram a oferecer benefícios adicionais que vão além da bolsa paga mensalmente e da oportunidade de ter contato com o ambiente profissional.

As chances são para quem faz curso superior nas áreas de engenharia e tecnologia, por exemplo, ou de nível técnico e médio. Ao todo, são 68 oportunidades. Caso o estagiário tenha um bom desempenho, ele pode ser efetivado após o encerramento do contrato.

O e-commerce capixaba de vinhos Wine está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Wine Tech. A oferta é de 15 vagas para estudantes atuarem no escritório de Vitória e os interessados podem se inscrever até 18 de agosto.

A seleção é aberta a candidatos que tenham previsão de formatura a partir de dezembro de 2022 nos seguintes cursos: Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharias ou Estatística.

Os aprovados receberão treinamento e suporte técnico, além de bolsa de estágio, tíquete-alimentação ou refeição, vale-transporte ou combustível, premiação por resultados, plantão psicológico, descontos na Loja Wine e Clube Wine, Wine Points (programa de recompensas em que os funcionários podem trocar pontos por presentes, em uma lojinha exclusiva), acesso ao outlet exclusivo da marca, horário flexível e possibilidade de atuar no modelo home office.

Serra, Cariacica e Também estão abertas as inscrições para o programa de estágio da EDP. São 64 vagas em todo o país, sendo que a metade é destinada a candidatos negros. Para o Espírito Santo, a oferta é de 17 chances, distribuídas por Vitória João Neiva . O prazo para se inscrever vai até 26 de agosto.

A companhia oferece oportunidades em diversas áreas de negócio. O pacote de remuneração contempla bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica.

Os estudantes devem começar a atuar na EDP em novembro de 2021, seguindo o modelo de trabalho híbrido adotado pela companhia, com idas ao escritório de duas a três vezes por semana, em alternância com o regime de home office.

A ISH Tecnologia está com inscrições abertas para 15 vagas, por meio do programa ISH Academy, voltado para quem está cursando os últimos três semestres de cursos superiores relacionados a Tecnologia da Informação. Além da bolsa, eles recebem vale-alimentação/refeição; vale-transporte e seguro de vida.

Já na Autoglass, há 21 oportunidades. A maior oferta, 15 postos, é para alunos de graduação da área de TI, além de três vagas para Administração, uma para ensino médio e uma para melhoria contínua (Engenharia de Produção e Administração. Os selecionados receberão bolsa, vale-alimentação ou vale-refeição e vale-transporte.

SAIBA MAIS

Wine

Inscrições: até 18 de agosto, no até 18 de agosto, no site

Vagas: 15

Requisitos: a seleção é aberta a candidatos que tenham previsão de formatura a partir de dezembro de 2022.

Cursos: Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharias ou Estatística.

Benefícios: treinamento e suporte técnico, além de bolsa de estágio, tíquete-alimentação ou refeição, vale-transporte ou combustível, premiação por resultados, plantão psicológico, descontos na Loja Wine e Clube Wine, Wine Points (programa de recompensas em que os funcionários podem trocar pontos por presentes, em uma lojinha exclusiva), acesso ao outlet exclusivo da marca, horário flexível e possibilidade de atuar no modelo home office.

EDP

Inscrições: até o dia 26 de agosto pelo até o dia 26 de agosto pelo site

Vagas: 17, sendo metade para candidatos negros.

Requisitos: é necessário ter a formação prevista até dezembro de 2024 para os estudantes de nível superior e até dezembro de 2022 para os de nível técnico.

Cursos: para Vitória, são nove postos para estágio em Eficiência Energética e Consumo Sustentável, Técnico em Planejamento da Distribuição, Grandes Clientes, Técnico em Canais Presenciais, Desenvolvimento Comercial, Ouvidoria, Arrecadação e Inadimplência, Comunicação e Gestão de Stakeholders. Já para a unidade de Carapina, na Serra, são cinco vagas para Sistemas de Controle, Técnico de Sistemas de Controles, Técnico de Serviços de Distribuição, e Serviços de Distribuição. Há ainda duas oportunidades em Cariacica para Serviços de Distribuição e uma para João Neiva para Técnico de Planejamento da Distribuição.

Benefícios: o pacote de remuneração contempla bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica.

Autoglass

Vagas: 21

Cursos: Administração (3), Psicologia (1), Ensino Médio (1), além de 15 oportunidades na área de TI (Análise e desenvolvimento de sistemas, Ciência da computação, Engenharia da computação, Sistema da informação ou áreas afins) e uma para Melhoria Contínua (graduação em Engenharia de Produção, Administração.

Benefícios: bolsa compatível ao mercado, apresentada no desenvolvimento do processo; vale alimentação ou vale refeição e vale transporte.

ISH Tecnologia

Vagas: 15

Requisitos: estar cursando os últimos três semestres do curso

Cursos: todos relacionados a Tecnologia da Informação.