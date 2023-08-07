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Último dia para se inscrever nas 178 vagas dos cursos de qualificação da Serra

Oportunidades serão distribuídas entre os cursos de Caldeireiro, Eletricista Básico, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos,entre outras qualificações
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 ago 2023 às 12:03

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 12:03

Senai; educação profissional; curso profissionalizante; curso técnico
Cursos do Qualis Serra serão feitos em parceria com o Senai Crédito: Divulgação/Senai

Atualização

08/08/2023 - 11:08
As inscrições para o Qualis Serra encerrariam no dia 7 de agosto, entretanto a Prefeitura da Serra prorrogou o prazo até 13 de agosto. O texto foi atualizado. 
Prefeitura da Serra encerra no dia 13 de agosto as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa “Qualis Serra”. A oferta é de 178 vagas e os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico do município. 
  • As oportunidades são para os seguintes cursos: 
  • Caldeireiro
  • Eletricista Básico
  • Instalador de Sistemas Fotovoltaicos
  • Mecânico de Refrigeração e Climatização Industrial
  • Operador de Empilhadeira 
  • Soldador MAG.
Podem participar os moradores da Serra que tenham a partir de 16 anos. O Qualis Serra é voltado prioritariamente a quem esteja desempregado; pessoas em vulnerabilidade social; inscritos no Cadastro Único; inscritos no Sine Serra e Pessoas com Deficiência (PCD).
As qualificações são resultado de uma parceria da Prefeitura com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Segundo informações da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), serão disponibilizadas 918 oportunidades, divididas em quatro etapas, sendo duas delas realizadas entre julho e setembro. As outras fases estão previstas para janeiro e março de 2024.
As aulas, previstas para começarem em 25 de setembro, serão realizadas na unidade do Senai que fica no Civit I, no turno noturno. Esta é a primeira oferta de vagas da parceria entre o município e a instituição. 
A relação dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site da Prefeitura da Serra, no dia 9 de agosto.
Mais informações: Qualificação: (27) 98182-1257; Intermediação: (27) 98182-1229 ou pelo e-mail: [email protected].

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