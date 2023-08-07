Último dia para se inscrever nas 178 vagas dos cursos de qualificação da Serra

Atualização
08/08/2023 - 11:08
As inscrições para o Qualis Serra encerrariam no dia 7 de agosto, entretanto a Prefeitura da Serra prorrogou o prazo até 13 de agosto. O texto foi atualizado.
A Prefeitura da Serra encerra no dia 13 de agosto as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa “Qualis Serra”. A oferta é de 178 vagas e os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico do município.
- As oportunidades são para os seguintes cursos:
- Caldeireiro
- Eletricista Básico
- Instalador de Sistemas Fotovoltaicos
- Mecânico de Refrigeração e Climatização Industrial
- Operador de Empilhadeira
- Soldador MAG.
Podem participar os moradores da Serra que tenham a partir de 16 anos. O Qualis Serra é voltado prioritariamente a quem esteja desempregado; pessoas em vulnerabilidade social; inscritos no Cadastro Único; inscritos no Sine Serra e Pessoas com Deficiência (PCD).
As qualificações são resultado de uma parceria da Prefeitura com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Segundo informações da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), serão disponibilizadas 918 oportunidades, divididas em quatro etapas, sendo duas delas realizadas entre julho e setembro. As outras fases estão previstas para janeiro e março de 2024.
As aulas, previstas para começarem em 25 de setembro, serão realizadas na unidade do Senai que fica no Civit I, no turno noturno. Esta é a primeira oferta de vagas da parceria entre o município e a instituição.
A relação dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site da Prefeitura da Serra, no dia 9 de agosto.
Mais informações: Qualificação: (27) 98182-1257; Intermediação: (27) 98182-1229 ou pelo e-mail: [email protected].