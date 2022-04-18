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TRT do ES abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 950

Inscrições podem ser feitas até 29 de abril; é necessário que o candidato esteja matriculado e com frequência regular no curso para o qual se candidatar e tenha idade mínima de 16 anos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 abr 2022 às 15:01

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 15:01

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos estagiários de nível superior. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva. A bolsa é de R$ 850 e R$ 950 para carga horária de 20 e 25 horas, respectivamente.
As oportunidades são para estudantes de:
  • Administração, 
  • Direito, 
  • Arquivologia, 
  • Biblioteconomia, 
  • Ciência da Computação, 
  • Ciências Contábeis, 
  • Comunicação Social, 
  • Engenharia da Computação, 
  • Engenharia Elétrica 
  • e Sistemas de Informação.
Para participar, é necessário que o candidato esteja matriculado e com frequência regular no curso para o qual se candidatar, tenha idade mínima de 16 anos, entre outros requisitos.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 29 de abril de 2022, pelo site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), organizadora da seleção. 
Os estudantes serão avaliados por meio de prova objetiva on-line, prevista para ser aplicada em 22 de maio de 2022. Eles terão que responder questões de Língua Portuguesa e Informática.
A duração do estágio será, inicialmente, de até um ano, sendo permitida prorrogações, não podendo ultrapassar dois anos.
O processo seletivo terá validade de um ano e seis meses, contados da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por seis meses, a critério do TRE-ES.

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