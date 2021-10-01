Suzano prorroga inscrições para programa de estágio com vagas no ES

A Suzano prorrogou até o dia 12 de outubro as inscrições para o Programa de Estágio 2022. Ao todo, são mais de 200 vagas para as áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia. Para o Espírito Santo, são 21 oportunidades, para os municípios de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim. Há ainda chances em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, Ceará e Bahia.
O programa é voltado para os estudantes com graduação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Os interessados podem se inscrever no site da Cia de Talentos.
Os selecionados receberão como benefícios: bolsa auxílio, bolsa desafio, vale-refeição, assistência médica e seguro de vida, vale-transporte, entre outros. A carga horária será de 30 ou 40 horas semanais.
A seleção será realizada em formato 100% on-line, considerando três etapas principais: inscrições e avaliações, desafio on-line com cases de negócio, além de entrevistas finais de seleção. O estágio está previsto para começar em fevereiro de 2022. Os novos estagiários poderão atuar em áreas como logística, jurídica, industrial e sustentabilidade.