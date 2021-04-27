Suzano prorroga inscrições para programa de estágio

Sede da Suzano, em Aracruz Crédito: Suzano/ Divulgação

A companhia vai selecionar 60 estagiários de nível superior para atuar em unidades de todo o Brasil. Os candidatos precisam ter graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Não será necessário um segundo idioma, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com mercado externo.

As chances são para as fábricas de Cachoeiro de Itapemirim , para alunos de Engenharia, e Aracruz , com oportunidades para estudantes de qualquer curso.

O processo seletivo será 100% on-line e contará com três etapas principais: inscrições, avaliação, além de dinâmica de grupo e etapa final, a serem realizadas em maio. A expectativa é de que as atividades comecem em agosto.

Os estagiários vão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras.

A Suzano oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária de 30 e 40 horas semanais, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.