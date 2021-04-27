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Raízes do futuro

Suzano prorroga inscrições para programa de estágio

Candidatos podem se inscrever até o dia 3 de maio; seleção é aberta a estudantes de qualquer curso de graduação

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 14:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 abr 2021 às 14:06
Sede da Suzano, em Aracruz
Sede da Suzano, em Aracruz Crédito: Suzano/ Divulgação
Suzano prolongou o prazo para inscrição no programa de estágio. Os interessados têm até o dia 3 de maio de 2021 para garantir a participação na seleção. Para isto, basta acessar o site da Cia de Talentos.
A companhia vai selecionar 60 estagiários de nível superior para atuar em unidades de todo o Brasil. Os candidatos precisam ter graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Não será necessário um segundo idioma, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com mercado externo.
As chances são para as fábricas de Cachoeiro de Itapemirim, para alunos de Engenharia, e Aracruz, com oportunidades para estudantes de qualquer curso.
O processo seletivo será 100% on-line e contará com três etapas principais: inscrições, avaliação, além de dinâmica de grupo e etapa final, a serem realizadas em maio. A expectativa é de que as atividades comecem em agosto.
Os estagiários vão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras.
A Suzano oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária de 30 e 40 horas semanais, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.

Atualização

27/04/2021 - 3:32
A data limite para inscrições passou a ser o dia 3 de maio. O texto foi atualizado.

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