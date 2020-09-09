Suzano abre vagas de trabalho na área de colheita florestal

Floresta de eucalipto da Suzano Crédito: Chico Guedes/Arquivo

Suzano , que atua na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com vagas abertas para profissionais que queiram atuar como operadores e mecânicos na área de colheita florestal. A oferta é de 150 oportunidades, distribuídas pelos Estados do Espírito Santo , Bahia e Minas Gerais.

Também podem participar candidatos de regiões próximas e que tenham disponibilidade para atuar nas seguintes regiões: Itabatã, Posto da Mata e Teixeira de Freitas, na Bahia; Aracruz Sooretama , no Espírito Santo e Três Marias e Curvelo, em Minas Gerais.

A empresa informou que em algumas frentes, haverá capacitação em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para participar da seleção, os interessados precisam ter o ensino fundamental completo. o cargo de operador(a) de máquinas florestais precisa ter carteira de habilitação B e curso de operação de máquinas florestais.

Já para mecânico(a) florestal, é necessário ter carteira de habilitação C, certificado do curso de mecânica básica e vivência em manutenção corretiva e preventiva de máquinas e equipamentos florestais.

A operação florestal da Suzano engloba os processos de Silvicultura e Colheita, atuando de forma sustentável na renovação do meio ambiente e na conservação da biodiversidade. A colheita é uma área dinâmica, com desafios e possibilidade de contribuir para a melhoria contínua do processo.

CONFIRA AS VAGAS

Operador (a)

Inscrição: no site da seleção