Suzano abre vagas de trabalho na área de colheita florestal

A Suzano, que atua na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com vagas abertas para profissionais que queiram atuar como operadores e mecânicos na área de colheita florestal. A oferta é de 150 oportunidades, distribuídas pelos Estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.
A empresa informou que em algumas frentes, haverá capacitação em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Para participar da seleção, os interessados precisam ter o ensino fundamental completo. o cargo de operador(a) de máquinas florestais precisa ter carteira de habilitação B e curso de operação de máquinas florestais.
Já para mecânico(a) florestal, é necessário ter carteira de habilitação C, certificado do curso de mecânica básica e vivência em manutenção corretiva e preventiva de máquinas e equipamentos florestais.
A operação florestal da Suzano engloba os processos de Silvicultura e Colheita, atuando de forma sustentável na renovação do meio ambiente e na conservação da biodiversidade. A colheita é uma área dinâmica, com desafios e possibilidade de contribuir para a melhoria contínua do processo.
CONFIRA AS VAGAS
- Operador (a)
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- Mecânico (a)
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