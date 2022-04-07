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Suzano abre inscrições para Programa de Estágio Técnico

Prazo para se inscrever segue até 6 de maio; os selecionados vão atuar em áreas como Logística, Manutenção Industrial, Engenharia de Processos e Qualidade e Segurança Florestal

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2022 às 12:02
Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico da companhia. As oportunidades são voltadas para pessoas com 18 anos ou mais com disponibilidade em horário integral, cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica e Manutenção Elétrica e Florestal.
Este é o segundo ciclo do Plante o Futuro e para participar, os interessados devem ter formação prevista a partir de fevereiro de 2023. De acordo com a empresa, a oferta é de 70 vagas para atuação nas cidades de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo.
Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Há ainda chances para Jacareí, Limeira e Suzano, todas no estado de São Paulo; Imperatriz, no Maranhão; Mucuri, na Bahia; Maracanaú, no Ceará; e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.
Os selecionados atuarão nas áreas de Logística, Manutenção Industrial, Engenharia de Processos e Qualidade, Segurança Florestal, Produção, Suprimentos e Colheita, entre outras. O programa começa em agosto.
Os novos estagiários receberão bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, além de vale-transporte ou fretado nas unidades industriais e cesta de Natal.
O processo seletivo para o Plante o Futuro será 100% on-line e terá entre suas etapas uma apresentação pessoal, a dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.
As inscrições podem ser feitas até 6 de maio no site do programa.

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