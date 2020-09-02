Suzano abre 80 vagas de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim

Boa notícia para quem procura emprego no Sul do Espírito Santo. A Suzano, com atuação na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com 80 vagas de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim.
As oportunidades são para cargos de níveis técnico, médio e superior nas áreas de manutenção, qualidade, logística e operação. A nova fábrica da companhia vai atuar na conversão de papel e já está sendo construída no município. A unidade deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2021.
Os interessados podem fazer o cadastro no site da empresa. A companhia informou que os profissionais contratados receberão treinamento, que será realizado em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai) do município.
O processo seletivo da Suzano está alinhado com os direcionadores da empresa, dentre eles o de "Gente e Cultura", que visa promover a diversidade e estimular a igualdade em todas as unidades.
A iniciativa, conhecida como movimento Plural, tem como objetivo proporcionar oportunidades para pessoas de diferentes gêneros, etnia, orientação sexual e limitações, além de combater qualquer tipo de preconceito dentro do ambiente de trabalho.
A nova unidade da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim, terá capacidade para converter 30 mil toneladas/ano de papel tissue (papéis suaves e de alta absorção) em produtos acabados. No local, serão produzidos papéis higiênicos de folhas dupla e tripla das marcas Mimmo, que já é líder de mercado no Espírito Santo, e Max Pure. A produção terá a matéria-prima produzida pela própria Suzano na Unidade Mucuri, no Sul da Bahia.
A construção da unidade de Cachoeiro foi anunciada no final de 2019. A Suzano vai investir R$ 933,4 milhões no Espírito Santo, incluindo a expansão da base florestal da empresa e a modernização da área industrial, em Aracruz.
Além das vagas disponíveis em Cachoeiro, a empresa também tem oportunidades para trabalhar na unidade de Aracruz.
CONFIRA AS VAGAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Área de industrial
- Analista de laboratório II
- Analista melhoria contínua jr/pl
- Analista planejamento manutenção pl
- Engenheiro manutenção pl
- Engenheiro processos pl
- Engenheiro produção pl
- Operador rebobinadeira tissue
- Treinando/treinanda
- Técnico manutenção elétrica
- Técnico manutenção mecânica
- Área de Logística/S&OP
- Analista operações logísticas jr
- Líder operações logística
ARACRUZ
- Área Florestal
- Consultor operações florestais I
- Mecânico II
- Operador máquinas florestais
- Área de Gente e Gestão
- Consultor processos
- Área industrial
- Consultor de processos