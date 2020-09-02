Suzano abre 80 vagas de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim

Fábrica da Suzano terá capacidade de produzir 30 mil toneladas/ano de papel tissue (papéis suaves e de alta absorção) em produtos acabados Crédito: Mylene2401/Pixabay

As oportunidades são para cargos de níveis técnico, médio e superior nas áreas de manutenção, qualidade, logística e operação. A nova fábrica da companhia vai atuar na conversão de papel e já está sendo construída no município. A unidade deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2021.

Os interessados podem fazer o cadastro no site da empresa . A companhia informou que os profissionais contratados receberão treinamento, que será realizado em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai) do município.

O processo seletivo da Suzano está alinhado com os direcionadores da empresa, dentre eles o de "Gente e Cultura", que visa promover a diversidade e estimular a igualdade em todas as unidades.

A iniciativa, conhecida como movimento Plural, tem como objetivo proporcionar oportunidades para pessoas de diferentes gêneros, etnia, orientação sexual e limitações, além de combater qualquer tipo de preconceito dentro do ambiente de trabalho.

A nova unidade da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim, terá capacidade para converter 30 mil toneladas/ano de papel tissue (papéis suaves e de alta absorção) em produtos acabados. No local, serão produzidos papéis higiênicos de folhas dupla e tripla das marcas Mimmo, que já é líder de mercado no Espírito Santo, e Max Pure. A produção terá a matéria-prima produzida pela própria Suzano na Unidade Mucuri, no Sul da Bahia.

A construção da unidade de Cachoeiro foi anunciada no final de 2019. A Suzano vai investir R$ 933,4 milhões no Espírito Santo, incluindo a expansão da base florestal da empresa e a modernização da área industrial, em Aracruz.

Além das vagas disponíveis em Cachoeiro, a empresa também tem oportunidades para trabalhar na unidade de Aracruz.

CONFIRA AS VAGAS

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Área de industrial

Analista de laboratório II

Analista melhoria contínua jr/pl

Analista planejamento manutenção pl

Engenheiro manutenção pl

Engenheiro processos pl

Engenheiro produção pl

Operador rebobinadeira tissue

Treinando/treinanda

Técnico manutenção elétrica

Técnico manutenção mecânica

Área de Logística/S&OP

Analista operações logísticas jr

Líder operações logística

ARACRUZ

Área Florestal

Consultor operações florestais I

Mecânico II

Operador máquinas florestais

Área de Gente e Gestão

Consultor processos