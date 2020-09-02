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Sul do ES

Suzano abre 80 vagas de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim

Oportunidades são para cargos de níveis técnico, médio e superior nas áreas de manutenção, qualidade, logística e operação; nova fábrica da empresa vai fazer a conversão de papel

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 12:32
Suzano vai doar papel higiênico para hospitais do ES
Fábrica da Suzano terá capacidade de produzir 30 mil toneladas/ano de papel tissue (papéis suaves e de alta absorção) em produtos acabados Crédito: Mylene2401/Pixabay
Boa notícia para quem procura emprego no Sul do Espírito Santo. A Suzano, com atuação na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com 80 vagas de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim. 
As oportunidades são para cargos de níveis técnico, médio e superior nas áreas de manutenção, qualidade, logística e operação. A nova fábrica da companhia vai atuar na conversão de papel e já está sendo construída no município. A unidade deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2021.
Os interessados podem fazer o cadastro no site da empresa. A companhia informou que os profissionais contratados receberão treinamento, que será realizado em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai) do município.
O processo seletivo da Suzano está alinhado com os direcionadores da empresa, dentre eles o de "Gente e Cultura", que visa promover a diversidade e estimular a igualdade em todas as unidades.
A iniciativa, conhecida como movimento Plural, tem como objetivo proporcionar oportunidades para pessoas de diferentes gêneros, etnia, orientação sexual e limitações, além de combater qualquer tipo de preconceito dentro do ambiente de trabalho.

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A nova unidade da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim, terá capacidade para converter 30 mil toneladas/ano de papel tissue (papéis suaves e de alta absorção) em produtos acabados. No local, serão produzidos papéis higiênicos de folhas dupla e tripla das marcas Mimmo, que já é líder de mercado no Espírito Santo, e Max Pure. A produção terá a matéria-prima produzida pela própria Suzano na Unidade Mucuri, no Sul da Bahia.
A construção da unidade de Cachoeiro foi anunciada no final de 2019. A Suzano vai investir R$ 933,4 milhões no Espírito Santo, incluindo a expansão da base florestal da empresa e a modernização da área industrial, em Aracruz.
Além das vagas disponíveis em Cachoeiro, a empresa também tem oportunidades para trabalhar na unidade de Aracruz.

CONFIRA AS VAGAS

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • Área de industrial
  • Analista de laboratório II
  • Analista melhoria contínua jr/pl
  • Analista planejamento manutenção pl
  • Engenheiro manutenção pl
  • Engenheiro processos pl
  • Engenheiro produção pl
  • Operador rebobinadeira tissue
  • Treinando/treinanda
  • Técnico manutenção elétrica
  • Técnico manutenção mecânica

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  • Área de Logística/S&OP
  • Analista operações logísticas jr
  • Líder operações logística

ARACRUZ

  • Área Florestal
  • Consultor operações florestais I
  • Mecânico II
  • Operador máquinas florestais
  • Área de Gente e Gestão
  • Consultor processos
  • Área industrial
  • Consultor de processos

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