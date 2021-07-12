Suzano abre 20 vagas para curso de qualificação de jovens em Aracruz

Suzano, empresa de celulose com unidade em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano

Suzano está com inscrições abertas para o processo seletivo de capacitação de jovens pelo Programa Formare. São 20 vagas para a unidade de Aracruz para o curso de Operador de Processo de Produção. Os interessados devem ter 18 ou 19 anos completos até 31 de setembro de 2021; ter renda per capita de até um salário-mínimo por pessoa da residência; não ser filho de colaborador da empresa; e ter ensino médio completo ou estar cursando o 1º ou 3º ano em escola pública.

O candidato precisa ainda ser morador de Barra do Sahy, Barra do Riacho ou Vila do Riacho; ter disponibilidade de horário para estudar no período das 8h às 16h (de segunda a sexta, durante o curso) e participar de um processo seletivo que inclui prova de Matemática e Português.

As inscrições podem ser feitas até 9 de agosto no site do programa . A prova será on-line e está prevista para ocorrer entre 20 de agosto e 1º de setembro.

De acordo com a empresa, esta será a primeira turma no Espírito Santo da iniciativa, que já é realizada nos municípios de Suzano (SP), Imperatriz (MA) e Mucuri (BA). O programa também vai beneficiar jovens de Três Lagoas (MS).

A iniciativa é desenvolvida pelo programa Voluntariar em parceria com a Fundação Iochpe, que tem o objetivo de capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social para a educação profissional e para o mercado de trabalho.

A capacitação profissional é gratuita e tem carga horária média de 1.200 horas, uniforme, material escolar e seguro de vida. As aulas, que durante o período de pandemia serão realizadas excepcionalmente em formato virtual, são ministradas por voluntários capacitados pela Fundação Iochpe que compartilham talento e experiência com os jovens.

As turmas devem começar em outubro de 2021 e serão, ao todo, dez meses de curso entre disciplinas práticas e teóricas, proporcionando maior oportunidade de aprendizado e crescimento profissional para o mercado de trabalho.