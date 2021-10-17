Supermercados do ES têm 312 vagas de trabalho abertas; saiba se candidatar

As redes supermercadistas estão com 312 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As contratações já começaram e devem ser concluídas até o final do ano para atender a demanda das compras que crescem neste período. Os postos estão disponíveis na Grande Vitória e no interior do Estado. Podem participar candidatos de diversos níveis de escolaridade.
Há chances oportunidades para açougueiro, repositor de mercadoria, operador de empilhadeira, auxiliar de açougue, conferente de padaria, analista de qualidade e pizzaiolo, entre outras. Para participar, o candidato precisa ter mais de 18 anos, além de disponibilidade para trabalhar no horário de comércio, incluindo domingos e feriados.
O Carrefour anunciou que vai abrir 25 vagas em Vila Velha até o final deste ano. As oportunidades são direcionadas para diversos cargos e estão distribuídas para atuar no hipermercado, posto de combustível e drogaria da rede na cidade.
A companhia informou que todas as oportunidades são para vagas efetivas e que serão preenchidas gradualmente. Todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma on-line, com exceção da entrevista com o gestor que é realizada presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada.
A Rede Extrabom, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, está com processo seletivo aberto para contratação de 48 colaboradores. Todas as oportunidades são para atuar na Grande Vitória.
No Sul do Estado, o Perim Supermercados, do Grupo Osvaldo Perim, está com 20 vagas, distribuídas pelas lojas de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Já no Norte do Espírito Santo, o Supermercado Casagrande tem oito postos de trabalho, distribuídos pelas cidades de Linhares e São Mateus.
Oportunidades ainda no Grupo Big (4), da marca Sam’s Club, e no Canguru Supermercados (6). As chances são para Vitória e Serra, respectivamente.
CONFIRA AS VAGAS
Perim Supermercados de Cachoeiro
Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo em uma das lojas de Cachoeiro de Itapemirim
- Vagas: 20
- Operador de empilhadeira
- Auxiliar de açougue
- Repositor de mercadorias
- Fiscal de loja
Canguru Supermercados
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. Também é possível deixar o documento na recepção das lojas em Novo Horizonte e Jardim Limoeiro.
- Vagas: 6
- Açougueiro (1)
- Repositor (2)
- Embalador (1)
- Portador de necessidades especiais (2)
Supermercado Casagrande
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 8
- Gerente de loja (1) - Linhares
- Operador de caixa (1) - Linhares
- Operador de circuito interno de TV (1) - Linhares
- Repositor de mercearia (1) - Linhares
- Repositor de frios (1) - Linhares
- Empacotador (1) - Linhares
- Auxiliar de RH (1) - São Mateus
- Balconista de açougue (1) - Guriri
Carrefour
Como se candidatar: interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 25
- Recepcionista de caixa
- Repositor
- Açougueiro
- Padeiro
- Peixeiro
- Agentes de fiscalização
- Operadores de centro de distribuição
- Farmacêuticos
- Frentistas
- Operador de loja de conveniência
- Técnico de manutenção
Grupo Coutinho - das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
- Vagas: 48
- Repositor
- Operador de loja
- Fiscal de loja
- Cozinheiro
- Assistente de administração de pessoal
- Embalador
- Cartazista
- Operador de empilhadeira
- Auxiliar de cozinha
- Operador de frios
- Recepcionista de estacionamento
Grupo Carone - das marcas Carone e Sempre Tem
- Vagas: 201
- Cozinheiro refeitório (1)
- Cozinheiro rotisseria (1)
- Conferente rec. mercadorias (1)
- Técnico segurança trabalho RH (1)
- Analista qualidade (1)
- Empilhadeirista suprimentos (1)
- Auxiliar de produção rotisseria (1)
- Encarregado de setor açougue (1)
- Auxiliar encarregado setor de vinhos (1)
- Encarregado de setor padaria (1)
- Encarregado de setor perecíveis (1)
- Encarregado de setor rec. mercadorias (1)
- Recepcionista volumes (1)
- Balconista farmácia (1)
- Forneiro (1)
- Conferente padaria (1)
- Gerente de supermercado (1)
- Conferente avarias (1)
- Operador de supermercado ajudante entrega (1)
- Auxiliar encarregado setor de açougue (1)
- Recepcionista de atendimento (1)
- Empilhadeirista perecíveis (2)
- Auxiliar administrativo prevenção (2)
- Empilhadeirista recepcionista de mercadorias (2)
- Auxiliar encarregado setor de mercearia (2)
- Auxiliar de serviços gerais padaria (2)
- Pizzaiolo (2)
- Auxiliar encarregado setor de rec. mercadoria (2)
- Confeiteiro (2)
- Auxiliar pizzaiolo (3)
- Auxiliar de logística CD (3)
- Programador TI projetos CA (3)
- Auxiliar de cozinha refeitório (4)
- Padeiro (4)
- Auxiliar de logística e-commerce (4)
- Repositor bazar (4)
- Auxiliar rotisseria (4)
- Repositor vinhos (5)
- Auxiliar de açougueiro (7)
- Operador de supermercado apoio loja (7)
- Auxiliar de padaria confeitaria (8)
- Ajudante rec.mercadorias (9)
- Balconista padaria (11)
- Repositor perecíveis (12)
- Fiscal controle patrimonial (14)
- Repositor mercearia (14)
- Açougueiro (15)
- Balconista perecíveis (16)
- Operador de supermercado embalador (17)
Grupo Big - da marca Sam’s
- Vagas: 4
- Agente de cartões e serviços (2)
- Auxiliar de perecíveis
- Fiscal de caixa