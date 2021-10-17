Supermercados do ES têm 312 vagas de trabalho abertas; saiba se candidatar

Açougueiro é um dos cargos com vagas abertas Crédito: Fernando Madeira

As redes supermercadistas estão com 312 vagas de emprego abertas no Espírito Santo . As contratações já começaram e devem ser concluídas até o final do ano para atender a demanda das compras que crescem neste período. Os postos estão disponíveis na Grande Vitória e no interior do Estado. Podem participar candidatos de diversos níveis de escolaridade.

Há chances oportunidades para açougueiro, repositor de mercadoria, operador de empilhadeira, auxiliar de açougue, conferente de padaria, analista de qualidade e pizzaiolo, entre outras. Para participar, o candidato precisa ter mais de 18 anos, além de disponibilidade para trabalhar no horário de comércio, incluindo domingos e feriados.

Linhares. A maior oferta está disponível no Grupo Carone, das marcas Carone e Sempre Tem, com 201 chances. De acordo com a empresa, as oportunidades são imediatas e para as lojas da Grande Vitória, Guarapari

O Carrefour anunciou que vai abrir 25 vagas em Vila Velha até o final deste ano. As oportunidades são direcionadas para diversos cargos e estão distribuídas para atuar no hipermercado, posto de combustível e drogaria da rede na cidade.

A companhia informou que todas as oportunidades são para vagas efetivas e que serão preenchidas gradualmente. Todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma on-line, com exceção da entrevista com o gestor que é realizada presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada.

A Rede Extrabom, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, está com processo seletivo aberto para contratação de 48 colaboradores. Todas as oportunidades são para atuar na Grande Vitória.

Oportunidades ainda no Grupo Big (4), da marca Sam’s Club, e no Canguru Supermercados (6). As chances são para Vitória e Serra, respectivamente.

CONFIRA AS VAGAS

Perim Supermercados de Cachoeiro

Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo em uma das lojas de Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: 20

20 Operador de empilhadeira

Auxiliar de açougue

Repositor de mercadorias

Fiscal de loja

Canguru Supermercados

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. Também é possível deixar o documento na recepção das lojas em Novo Horizonte e Jardim Limoeiro. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:. Também é possível deixar o documento na recepção das lojas em Novo Horizonte e Jardim Limoeiro.

Vagas: 6

6 Açougueiro (1)

Repositor (2)

Embalador (1)

Portador de necessidades especiais (2)

Supermercado Casagrande

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 8

8 Gerente de loja (1) - Linhares

Operador de caixa (1) - Linhares

Operador de circuito interno de TV (1) - Linhares

Repositor de mercearia (1) - Linhares

Repositor de frios (1) - Linhares

Empacotador (1) - Linhares

Auxiliar de RH (1) - São Mateus

Balconista de açougue (1) - Guriri

Carrefour

Como se candidatar: interessados devem fazer o cadastro no interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 25

25 Recepcionista de caixa

Repositor

Açougueiro

Padeiro

Peixeiro

Agentes de fiscalização

Operadores de centro de distribuição

Farmacêuticos

Frentistas

Operador de loja de conveniência

Técnico de manutenção

Grupo Coutinho - das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 48

48 Repositor

Operador de loja

Fiscal de loja

Cozinheiro

Assistente de administração de pessoal

Embalador

Cartazista

Operador de empilhadeira

Auxiliar de cozinha

Operador de frios

Recepcionista de estacionamento

Grupo Carone - das marcas Carone e Sempre Tem

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 201

201 Cozinheiro refeitório (1)

Cozinheiro rotisseria (1)

Conferente rec. mercadorias (1)

Técnico segurança trabalho RH (1)

Analista qualidade (1)

Empilhadeirista suprimentos (1)

Auxiliar de produção rotisseria (1)

Encarregado de setor açougue (1)

Auxiliar encarregado setor de vinhos (1)

Encarregado de setor padaria (1)

Encarregado de setor perecíveis (1)

Encarregado de setor rec. mercadorias (1)

Recepcionista volumes (1)

Balconista farmácia (1)

Forneiro (1)

Conferente padaria (1)

Gerente de supermercado (1)

Conferente avarias (1)

Operador de supermercado ajudante entrega (1)

Auxiliar encarregado setor de açougue (1)

Recepcionista de atendimento (1)

Empilhadeirista perecíveis (2)

Auxiliar administrativo prevenção (2)

Empilhadeirista recepcionista de mercadorias (2)

Auxiliar encarregado setor de mercearia (2)

Auxiliar de serviços gerais padaria (2)

Pizzaiolo (2)

Auxiliar encarregado setor de rec. mercadoria (2)

Confeiteiro (2)

Auxiliar pizzaiolo (3)

Auxiliar de logística CD (3)

Programador TI projetos CA (3)

Auxiliar de cozinha refeitório (4)

Padeiro (4)

Auxiliar de logística e-commerce (4)

Repositor bazar (4)

Auxiliar rotisseria (4)

Repositor vinhos (5)

Auxiliar de açougueiro (7)

Operador de supermercado apoio loja (7)

Auxiliar de padaria confeitaria (8)

Ajudante rec.mercadorias (9)

Balconista padaria (11)

Repositor perecíveis (12)

Fiscal controle patrimonial (14)

Repositor mercearia (14)

Açougueiro (15)

Balconista perecíveis (16)

Operador de supermercado embalador (17)

Grupo Big - da marca Sam’s

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.