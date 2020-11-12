Site vai divulgar vagas de trabalho para pessoas com deficiência no ES

mercado de trabalho para pessoas com deficiência Crédito: Pixabay

Apesar da lei de cotas obrigar empresas a contratarem pessoas com deficiência, o acesso delas ao mercado de trabalho ainda é bastante restrito. Muitas vezes a falta de oportunidades esbarra na acessibilidade e chega até ao preconceito na hora da seleção. Além disso, os cargos oferecidos a eles também são inferiores, como se eles não tivessem uma boa qualificação.

Os profissionais poderão ter acesso às oportunidades disponíveis no portal especial da Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade (Reconecta), que ocorrerá entre 3 e 5 de dezembro. Clique aqui para conhecer o site

Precisamos mudar a cultura de que a pessoa com deficiência é incapaz e incompetente. Elas têm potenciais como qualquer outra pessoa e acabam não recebendo a chance de desempenharem determinas funções. Muitas vezes, as barreiras impostas pela sociedade e as dificuldades de acesso se transformam em obstáculos. É necessário oferecer reais oportunidades para que essas pessoas possam galgar carreiras mais elevadas dentro das organizações destaca a procuradora do Trabalho, Sueli Novo.

Para ampliar e fortalecer a inclusão das pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS, o Ministério Público do Trabalho ( MPT ) realiza, de 3 a 5 de dezembro, o Reconecta. O evento, que será virtual, contará com atividades e debates voltados à sensibilização sobre a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, além da divulgação de vagas de emprego.

As empresas interessadas em fazer a divulgação dessas vagas podem se inscrever até o dia 20 de novembro. Para isso, basta enviar a ficha de inscrição presente no edital para o e-mail [email protected] , cópia do ato constitutivo atualizado, certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço atualizado, telefone de contato e responsável legal.