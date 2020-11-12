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Inclusão

Site vai divulgar vagas de trabalho para pessoas com deficiência no ES

Empresas podem se inscrever para divulgar as oportunidades de trabalho durante evento Reconecta, promovido pelo Ministério Público do Trabalho e que será realizado de 3 a 5 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:28

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:28

mercado de trabalho para pessoas com deficiência
mercado de trabalho para pessoas com deficiência Crédito: Pixabay
Apesar da lei de cotas obrigar empresas a contratarem pessoas com deficiência, o acesso delas ao mercado de trabalho ainda é bastante restrito. Muitas vezes a falta de oportunidades esbarra na acessibilidade e chega até ao preconceito na hora da seleção. Além disso, os cargos oferecidos a eles também são inferiores, como se eles não tivessem uma boa qualificação.
Os profissionais poderão ter acesso às oportunidades disponíveis no portal especial  da Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade (Reconecta), que ocorrerá entre 3 e 5 de dezembro. Clique aqui para conhecer o site.
Precisamos mudar a cultura de que a pessoa com deficiência é incapaz e incompetente. Elas têm potenciais como qualquer outra pessoa e acabam não recebendo a chance de desempenharem determinas funções. Muitas vezes, as barreiras impostas pela sociedade e as dificuldades de acesso se transformam em obstáculos. É necessário oferecer reais oportunidades para que essas pessoas possam galgar carreiras mais elevadas dentro das organizações destaca a procuradora do Trabalho, Sueli Novo.
Para ampliar e fortalecer a inclusão das pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS, o Ministério Público do Trabalho (MPT) realiza, de 3 a 5 de dezembro,  o Reconecta. O evento, que será virtual, contará com atividades e debates voltados à sensibilização sobre a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, além da divulgação de vagas de emprego.
As empresas interessadas em fazer a divulgação dessas vagas podem se inscrever até o dia 20 de novembro. Para isso, basta enviar a ficha de inscrição presente no edital para o e-mail [email protected], cópia do ato constitutivo atualizado, certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço atualizado, telefone de contato e responsável legal.
Clique aqui para acessar o edital.
A Lei de Cotas para PcDs, criada em 1991, impõe que empresas com mais de 100 empregados devem ter de 2 a 5% das suas vagas destinadas a pessoas com deficiência.

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