Sines oferecem 1.587 vagas de emprego e estágio no ES

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

As agências do trabalhador e Sines do Espírito Santo estão com 1.587 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13). Os postos são para cargos como técnico em enfermagem, trabalhador rural, técnico em informática, soldador, mecânico de manutenção e auxiliar de serviços gerais.

Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 208

208 Açougueiro (3)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (10)

Armador de estrutura de concreto (2)

Assistente administrativo (2)

Atendente balconista (2)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de lojas (1)

Atendente de padaria (6)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar operacional de logística (4)

Barman (1)

Camareira (1)

Carpinteiro (2)

Churrasqueiro (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (5)

Eletricista (60)

Eletricista de instalações industriais (30)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro de produção (1)

Garçom (3)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (2)

Nutricionista PCD (1)

Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados (4)

Pedreiro (1)

Programador de sistemas de informação (6)

Promotor de vendas (5)

Repositor - em supermercados (4)

Representante comercial autônomo (5)

Técnico de refrigeração - instalação (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (9)

Vendedor de serviços (6)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 454

454 Açougueiro (4)

Ajudante (2)

Ajudante carga e descarga - diaristas (15)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante geral (5)

Almoxarife (1)

Analista de compras (1)

Armador (12)

Artífice (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente operacional (1)

Atendente - horista (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo de obras (1)

Auxiliar de armador (5)

Auxiliar de carpinteiro (5)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estocagem (3)

Auxiliar de estoque - peças (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (41)

Auxiliar de serviços gerais (12)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar na produção de salgados (1)

Back office de vendas (2)

Balconista de açougue (5)

Calceteiro (2)

Caldeireiro (1)

Camareira (6)

Carpinteiro (34)

Conferente de mercadoria (1)

Consultor de vendas (18)

Costureira (3)

Cozinheira (4)

cozinheiro(a) (1)

Cuidador (2)

Eletricista de manutenção (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (5)

Encarregado de fiscalização de loja (1)

Encarregado de obra (1)

Estágio superior engenharia de produção (1)

Fiscal de loja (3)

Garçom (2)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (3)

Líder de transporte (1)

Maçariqueiro - temporário (1)

Mecânico (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (2)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Motorista entregador – cnh B (1)

Oficial pedreiro (1)

Oficial pintor (1)

Operador de caixa (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de rastreamento (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (27)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Repositor (1)

Repositor de mercadoria (4)

Representante de atendimento (20)

Salgadeira (1)

Secretaria executiva (1)

Separador (2)

Supervisor de cursos híbridos (1)

Supervisor de suporte técnico (1)

Supervisor de vendas (2)

Técnico de informática (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em produção (1)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (3)

Vendedor digital (1)

Vendedor externo (13)

Vistoriador de veículo (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de produção (5)

Artífice (1)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar (3)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de atendimento (2)

Auxiliar de jardinagem (10)

Auxiliar de produção (19)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Costureira (3)

Empacotador (6)

Motorista carreteiro – cnh e (5)

Motorista parqueador (5)

Oficial de serviços gerais (1)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (10)

Vendedor externo (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 261

261 Açougueiro (12)

Apontador (1)

Armazenista (20)

Atendente comercial (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de estoque (19)

Auxiliar de estoque pcd (1)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de jardinagem PCD (10)

Auxiliar de limpeza PCD (12)

Auxiliar de linha produção (19)

Auxiliar escritório PCD (1)

Calceteiro (10)

Carpinteiro (20)

Churrasqueiro (1)

Conferente de carga e descarga (9)

Consultor de vendas interno (35)

Costureira de máquina industrial (1)

Costureira em geral (2)

Dedetizador (2)

Embalador a mão pcd (10)

Enfermeiro (1)

Garçom (1)

Mecânico de manutenção de caminhão (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico (3)

Motorista caminhão (2)

Motorista de caminhão munck (5)

Motorista de munck (1)

Operador de caixa PCD (11)

Operador de carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Pedreiro de alvenaria (1)

Promotor de vendas (2)

Rasteleiro de asfalto (2)

Recepcionista atendente pcd (10)

Repositor de mercadorias pcd (14)

Serralheiro (1)

Supervisor de obras civil (1)

Supervisor de operações logísticas (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno de tecnologia (6)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 42

42 Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras - temporário (6)

Ajudante de pintor (1)

Auxiliar administrativo PCD (2)

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (1)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Cozinheiro geral PCD (1)

Cozinheiro geral (1)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Entregador de gás - ajudante de caminhão (2)

Jardineiro (4)

Marteleiro (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de bicicletas (6)

Montador de andaimes - edificações - temporários (4)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 124

124 Açougueiro (21)

Ajudante de obras (10)

Apontador de obras (1)

Armador de ferragens (30)

Arrematadeira (3)

Atendente de mesa (1)

Carpinteiro (20)

Costureira PCD (3)

Encarregado de obras (2)

Engenheiro civil (10)

Frentista (1)

Operador de rolo (1)

Pedreiro (21)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 31

31 Carpinteiro (2)

Pedreiro (2)

Ajudante de obras (2)

Pintor civil (2)

Ladrilheiro (2)

Motorista ambulância (1)

Assistente de departamento pessoal e RH (1)

Técnico residente (1)

Recepcionista atendente (3)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Garçom (2)

Cumim (2)

Motorista de aplicativo

Ajudante montagem industrial (1)

Instalador de vidros temperados e esquadrias de alumínio (1)

Técnico segurança do trabalho (2)

Mecânico de suspensão de automóveis (1)

Vendedor externo (4)

Estagiário Engenheiro Civil (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 115

115 Artífice (1)

Consultor de vendas(8)

Eletricista montador (20)

Engenheiro de projetos de estrutura naval (1)

Encarregado de andaime (2)

Encarregado de pintura (2)

Estagiário de Engenharia Civil (1)

Mecânico sênior (4)

Montador de andaime (40)

Motorista caçambeiro (15)

Pedreiro (4)

Pintor industrial (10)

Recepcionista (1)

Soldador alpinista N1 (3)

Supervisor de mecânica (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 118

118 Acabador de superfícies (3)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de obras PCD (6)

Analista de recursos humanos (1)

Analista fiscal (1)

Auxiliar de serviços PCD (6)

Auxiliar de linha de produção (16)

Marceneiro/auxiliar de marceneiro (2)

Carpinteiro de telhados (2)

Auxiliar contábil (1)

Colador de cartazes (1)

Cozinheiro(a) (1)

Costureira (1)

Eletricista PCD (1)

Eletricista de iluminação PCD (6)

Eletricista industrial (2)

Frentista (1)

Instalador solar (3)

Ladrilheiro (2)

Lubrificador PCD (1)

Mecânico PCD (1)

Serralheiro (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista operacional de munck PCD (6)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de ponte rolante (8)

Operador de máquinas (1)

Pedreiro (10)

Pintor (2)

Servente de obras (2)

Soldador (15)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vaga: 117

117 Acoplador (3)

Almoxarife secundário (1)

Analista de suporte (1)

Arrumadeira (1)

Auxiliar departamento fiscal (1)

Auxiliar operacional junior (1)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de serviços gerais - limpeza (1)

Borracheiro (1)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (1)

Consultor de serviços (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira - estofados (1)

Eletricista - área civil (1)

Eletricista eletroeletrônico (3)

Encanador área civil (1)

Encarregado de obras (3)

Estoquista (2)

Garçom (1)

Jatista (1)

Lixador (8)

Mecânico de caminhão (2)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de veículos (2)

Motoboy (1)

Navegador (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro oficial (5)

Pedreiro (3)

Pintor automotivo (4)

Pintor - área civil (1)

Recepcionista (1)

Repositor (1)

Repositor / entregador (1)

Revestidor (3)

Serralheiro (1)

Supervisor de pós vendas (1)

Técnico manutenção industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Trabalhador rural (11)

Tratorista (2)

Vendedor externo (9)

Vendedor interno (20)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.