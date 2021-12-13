Sines oferecem 1.587 vagas de emprego e estágio no ES

As agências do trabalhador e Sines do Espírito Santo estão com 1.587 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13). Os postos são para cargos como técnico em enfermagem, trabalhador rural, técnico em informática, soldador, mecânico de manutenção e auxiliar de serviços gerais.
Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Na Grande Vitória, as oportunidades estão disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica (454) e nos Sines da Serra (261), Vila Velha (208), Vitória (42) e Cariacica (124). Chances ainda no interior nas agências de Cachoeiro de Itapemirim (118). Linhares (117), São Mateus (117), Aracruz (115) e Anchieta (31).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 208
- Açougueiro (3)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (10)
- Armador de estrutura de concreto (2)
- Assistente administrativo (2)
- Atendente balconista (2)
- Atendente de lanchonete (1)
- Atendente de lojas (1)
- Atendente de padaria (6)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar operacional de logística (4)
- Barman (1)
- Camareira (1)
- Carpinteiro (2)
- Churrasqueiro (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro geral (5)
- Eletricista (60)
- Eletricista de instalações industriais (30)
- Encarregado de obras (1)
- Engenheiro de produção (1)
- Garçom (3)
- Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)
- Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (2)
- Nutricionista PCD (1)
- Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados (4)
- Pedreiro (1)
- Programador de sistemas de informação (6)
- Promotor de vendas (5)
- Repositor - em supermercados (4)
- Representante comercial autônomo (5)
- Técnico de refrigeração - instalação (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (9)
- Vendedor de serviços (6)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.
- Vagas: 454
- Açougueiro (4)
- Ajudante (2)
- Ajudante carga e descarga - diaristas (15)
- Ajudante de caminhão (3)
- Ajudante de motorista (2)
- Ajudante de produção (5)
- Ajudante geral (5)
- Almoxarife (1)
- Analista de compras (1)
- Armador (12)
- Artífice (1)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente operacional (1)
- Atendente - horista (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo de obras (1)
- Auxiliar de armador (5)
- Auxiliar de carpinteiro (5)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de estocagem (3)
- Auxiliar de estoque - peças (2)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (41)
- Auxiliar de serviços gerais (12)
- Auxiliar de serviços técnicos (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar na produção de salgados (1)
- Back office de vendas (2)
- Balconista de açougue (5)
- Calceteiro (2)
- Caldeireiro (1)
- Camareira (6)
- Carpinteiro (34)
- Conferente de mercadoria (1)
- Consultor de vendas (18)
- Costureira (3)
- Cozinheira (4)
- cozinheiro(a) (1)
- Cuidador (2)
- Eletricista de manutenção (1)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (5)
- Encarregado de fiscalização de loja (1)
- Encarregado de obra (1)
- Estágio superior engenharia de produção (1)
- Fiscal de loja (3)
- Garçom (2)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Jardineiro (3)
- Líder de transporte (1)
- Maçariqueiro - temporário (1)
- Mecânico (1)
- Moleiro de caminhão (2)
- Motorista – cnh D (2)
- Motorista carreteiro – cnh E (5)
- Motorista cegonheiro – cnh E (15)
- Motorista entregador – cnh B (1)
- Oficial pedreiro (1)
- Oficial pintor (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de escavadeira (2)
- Operador de rastreamento (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (27)
- Pedreiro oficial (2)
- Recepcionista (1)
- Repositor (1)
- Repositor de mercadoria (4)
- Representante de atendimento (20)
- Salgadeira (1)
- Secretaria executiva (1)
- Separador (2)
- Supervisor de cursos híbridos (1)
- Supervisor de suporte técnico (1)
- Supervisor de vendas (2)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em produção (1)
- Tutor de polo - comercial (1)
- Vendedor (3)
- Vendedor digital (1)
- Vendedor externo (13)
- Vistoriador de veículo (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (2)
- Ajudante de produção (5)
- Artífice (1)
- Atendente de portaria (1)
- Auxiliar (3)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de atendimento (2)
- Auxiliar de jardinagem (10)
- Auxiliar de produção (19)
- Auxiliar de serviços gerais (10)
- Costureira (3)
- Empacotador (6)
- Motorista carreteiro – cnh e (5)
- Motorista parqueador (5)
- Oficial de serviços gerais (1)
- Porteiro (1)
- Representante de atendimento (10)
- Vendedor externo (10)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 261
- Açougueiro (12)
- Apontador (1)
- Armazenista (20)
- Atendente comercial (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de dentista (1)
- Auxiliar de estoque (19)
- Auxiliar de estoque pcd (1)
- Auxiliar de faturamento (1)
- Auxiliar de jardinagem PCD (10)
- Auxiliar de limpeza PCD (12)
- Auxiliar de linha produção (19)
- Auxiliar escritório PCD (1)
- Calceteiro (10)
- Carpinteiro (20)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente de carga e descarga (9)
- Consultor de vendas interno (35)
- Costureira de máquina industrial (1)
- Costureira em geral (2)
- Dedetizador (2)
- Embalador a mão pcd (10)
- Enfermeiro (1)
- Garçom (1)
- Mecânico de manutenção de caminhão (1)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Mecânico (3)
- Motorista caminhão (2)
- Motorista de caminhão munck (5)
- Motorista de munck (1)
- Operador de caixa PCD (11)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de ponte rolante (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de rolo compactador (1)
- Pedreiro de alvenaria (1)
- Promotor de vendas (2)
- Rasteleiro de asfalto (2)
- Recepcionista atendente pcd (10)
- Repositor de mercadorias pcd (14)
- Serralheiro (1)
- Supervisor de obras civil (1)
- Supervisor de operações logísticas (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor interno de tecnologia (6)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 42
- Açougueiro (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras - temporário (6)
- Ajudante de pintor (1)
- Auxiliar administrativo PCD (2)
- Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (1)
- Auxiliar de limpeza PCD (1)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Cozinheiro geral PCD (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletrotécnico (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
- Entregador de gás - ajudante de caminhão (2)
- Jardineiro (4)
- Marteleiro (2)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de bicicletas (6)
- Montador de andaimes - edificações - temporários (4)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 124
- Açougueiro (21)
- Ajudante de obras (10)
- Apontador de obras (1)
- Armador de ferragens (30)
- Arrematadeira (3)
- Atendente de mesa (1)
- Carpinteiro (20)
- Costureira PCD (3)
- Encarregado de obras (2)
- Engenheiro civil (10)
- Frentista (1)
- Operador de rolo (1)
- Pedreiro (21)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 31
- Carpinteiro (2)
- Pedreiro (2)
- Ajudante de obras (2)
- Pintor civil (2)
- Ladrilheiro (2)
- Motorista ambulância (1)
- Assistente de departamento pessoal e RH (1)
- Técnico residente (1)
- Recepcionista atendente (3)
- Auxiliar de vidraceiro (1)
- Garçom (2)
- Cumim (2)
- Motorista de aplicativo
- Ajudante montagem industrial (1)
- Instalador de vidros temperados e esquadrias de alumínio (1)
- Técnico segurança do trabalho (2)
- Mecânico de suspensão de automóveis (1)
- Vendedor externo (4)
- Estagiário Engenheiro Civil (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 115
- Artífice (1)
- Consultor de vendas(8)
- Eletricista montador (20)
- Engenheiro de projetos de estrutura naval (1)
- Encarregado de andaime (2)
- Encarregado de pintura (2)
- Estagiário de Engenharia Civil (1)
- Mecânico sênior (4)
- Montador de andaime (40)
- Motorista caçambeiro (15)
- Pedreiro (4)
- Pintor industrial (10)
- Recepcionista (1)
- Soldador alpinista N1 (3)
- Supervisor de mecânica (1)
- Vendedor externo (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 118
- Acabador de superfícies (3)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de obras PCD (6)
- Analista de recursos humanos (1)
- Analista fiscal (1)
- Auxiliar de serviços PCD (6)
- Auxiliar de linha de produção (16)
- Marceneiro/auxiliar de marceneiro (2)
- Carpinteiro de telhados (2)
- Auxiliar contábil (1)
- Colador de cartazes (1)
- Cozinheiro(a) (1)
- Costureira (1)
- Eletricista PCD (1)
- Eletricista de iluminação PCD (6)
- Eletricista industrial (2)
- Frentista (1)
- Instalador solar (3)
- Ladrilheiro (2)
- Lubrificador PCD (1)
- Mecânico PCD (1)
- Serralheiro (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista operacional de munck PCD (6)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de ponte rolante (8)
- Operador de máquinas (1)
- Pedreiro (10)
- Pintor (2)
- Servente de obras (2)
- Soldador (15)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor porta a porta (5)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vaga: 117
- Acoplador (3)
- Almoxarife secundário (1)
- Analista de suporte (1)
- Arrumadeira (1)
- Auxiliar departamento fiscal (1)
- Auxiliar operacional junior (1)
- Auxiliar de produção (3)
- Auxiliar de serviços gerais - limpeza (1)
- Borracheiro (1)
- Capoteiro (1)
- Carpinteiro (1)
- Consultor de serviços (1)
- Consultor de vendas (1)
- Costureira - estofados (1)
- Eletricista - área civil (1)
- Eletricista eletroeletrônico (3)
- Encanador área civil (1)
- Encarregado de obras (3)
- Estoquista (2)
- Garçom (1)
- Jatista (1)
- Lixador (8)
- Mecânico de caminhão (2)
- Mecânico de suspensão (2)
- Mecânico de veículos (2)
- Motoboy (1)
- Navegador (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro oficial (5)
- Pedreiro (3)
- Pintor automotivo (4)
- Pintor - área civil (1)
- Recepcionista (1)
- Repositor (1)
- Repositor / entregador (1)
- Revestidor (3)
- Serralheiro (1)
- Supervisor de pós vendas (1)
- Técnico manutenção industrial (1)
- Técnico em segurança do trabalho (3)
- Trabalhador rural (11)
- Tratorista (2)
- Vendedor externo (9)
- Vendedor interno (20)
- Vidraceiro instalador (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 117
- Açougueiro (9)
- Agente funerário (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de serralheria e vidros (1)
- Atendente de balcão (2)
- Atendente II - setor de suporte (1)
- Auxiliar de controle de manutenção (1)
- Auxiliar de linha de produção (13)
- Auxiliar de saúde bucal (2)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de eletricista automotivo (1)
- Auxiliar técnico em eletrônica (1)
- Auxiliar de departamento pessoal PCD (1)
- Auxiliar administrativo PCD (2)
- Assistente de marketing (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Chapeiro/auxiliar de cozinha (1)
- Consultor de vendas (4)
- Cozinheiro industrial (2)
- Encarregado de prevenção de risco (1)
- Empregada doméstica (1)
- Eletricista de automóveis (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Eletricista de manutenção em geral (2)
- Eletricista automotivo (2)
- Estágio de curso superior (2)
- Estagiário de Engenharia (1)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico consultor (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motorista de guindauto (1)
- Motorista entregador (2)
- Oficial de serviços gerais (7)
- Operador de guilhotina (1)
- Operador de pá carregadeira (4)
- Representante comercial (4)
- Servente de obras (1)
- Serralheiro (2(
- Soldador (2)
- Técnico em informática (1)
- Técnico de edificações e estradas (1)
- Técnico de enfermagem (4)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em segurança do trabalho (3)
- Técnico de instalação de segurança eletrônica (2)
- Técnico em instalação de internet (1)
- Trabalhador rural (2)
- Vendedor interno (4)
- Vendedor interno/externo (5)
- Vendedor externo (4)
- Vendedor pracista (3)