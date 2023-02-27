Sines do ES têm 2.487 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira

As agências do Sine e do Trabalhador disponibilizam, nesta segunda-feira (27), 2.487 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo, incluindo para Pessoas com Deficiência (PcD). Há oportunidades para ajudante de pizzaiolo, ajudante de produção, carpinteiro, pedreiro, representante comercial autônomo, entre outras funções.

Podem se candidatar profissionais de todos os níveis de escolaridade. Basta procurar as unidades levando os documentos pessoais.

Há vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, à medida que forem preenchidas.

Na Grande Vitória, os postos estão nos Sines de Cariacica (181), Serra (452) e Vitória (485), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (701).

Também há oportunidades no interior do Estado, nos municípios de Aracruz (114), Cachoeiro de Itapemirim (90), Colatina (80), Nova Venécia (41), Linhares (164) e São Mateus (179).

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica (próximo ao camelódromo), das 8 às 17 horas.

o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica (próximo ao camelódromo), das 8 às 17 horas. Vagas: 114

Ajudante de Confeiteiro (3)

Ajudante de Cozinha (1)

Ajudante de refrigeração (1)

Armador (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar em Manutenção Elétrica e Hidráulica (1)

Auxiliar de Pedreiro (6)

Caldeireiro (5)

Caldeireiro Alpinista (10)

Carpinteiro (2)

Distribuidor Abastecedor (2)

Doméstica/Cuidadora (1)

Eletricista FC (2)

Encarregado de Obras (1)

Engenheiro Mecânico (1)

Lixador (5)

Marinheiro (2)

Mecânico Alpinista (10)

Operador de Equipamento: guindaste de esteira e treliçado (5)

Operador de Equipamento: escavadeira (5)

Operador de Equipamento: caçamba (10)

Operador de equipamentos (1)

Pedreiro (7)

Pedreiro de Acabamento (2)

Rigger Sinaleiro (6)

Servente de Obras (8)

Soldador Alpinista (10)

Soldador MIG e Eletrodo (2)

Supervisor de Loja (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: o atendimento vai das 8 às 17 horas, na Rua Costa Pereira, 100, no bairro Sumaré.

o atendimento vai das 8 às 17 horas, na Rua Costa Pereira, 100, no bairro Sumaré. Vagas: 90

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de obras (2)

Almoxarife (1)

Líder operacional (1)

Auxiliar de loja (2)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de serviços gerais (11)

Auxiliar de linha de produção (12)

Camareiro(a) de hotel (1)

Chefe de cozinha (1)

Cirurgião dentista (2)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (1)

Eletricista industrial (5)

Operador de gerador (1)

Empacotador (PCD) (1)

Encarregado de produção (1)

Ensacador (18)

Mecânico industrial (5)

Mestre de obras (1)

Oficial de obras (1)

Montador de andaimes (1)

Montador soldador (1)

Office-boy (1)

Operador de empilhadeira (3)

Ortodontista (2)

Recepcionista, em geral (1)

Repositor de mercadorias (2)

Auxiliar de soldagem (2)

Supervisor de qualidade industrial (2)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (1)

Vidraceiro (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: das 8 às 17 horas, na Rodovia Leste-Oeste, 154 - Santo André. Mais informações pelo telefone (27) 3636-0048.

das 8 às 17 horas, na Rodovia Leste-Oeste, 154 - Santo André. Mais informações pelo telefone (27) 3636-0048. Vagas: 181

Ajudante de carga e descarga (120)

Ajudante (1)

Ajudante (1)

Auxiliar técnico eletrônico (1)

Carpinteiro (9)

Carregador (5)

Conferente de mercadoria (5)

Dedetizador (1)

Eletricista industrial (3)

Embalador (1)

Fiscal de loja (7)

Fotógrafo (1)

Gerente de crédito (1)

Limpador de fachadas (2)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico industrial (3)

Motorista de caminhão (5)

Nutricionista (8)

Serralheiro (1)

Técnico de refrigeração (3)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Getulio Vargas, nº 98, Centro, das 8 às 17 horas. Somente atendimento presencial com agendamento. Ligue (27) 3721-7102.

o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Getulio Vargas, nº 98, Centro, das 8 às 17 horas. Somente atendimento presencial com agendamento. Ligue (27) 3721-7102. Vagas: 80

Ajudante de cozinha (4)

Analista de contrato e licitações (1)

Armador de ferragens (8)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar de banho e tosa (1)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de produção (1)

Carpinteiro (6)

Corretor de seguro externo (2)

Cortador de roupas (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Costureira (6)

Cozinheiro (2)

Empregada doméstica (2)

Motorista entregador (1)

Garçom (2)

Motorista de caminhão (5)

Motorista carreteiro (4)

Movimentador de mercadoria (chapa) (4)

Operador de caldeira (1)

Pedreiro (6)

Recepcionista atendente (homens) (2)

Servente de obras (PCD) (3)

Servente de obras (12)

Vendedor de loja de ferramentas (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: o horário de atendimento ao público é das 8 às 13 horas, na avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, no Centro. Mais informações nos telefones (27) 3372-3230 e (27) 3371-3476.

o horário de atendimento ao público é das 8 às 13 horas, na avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, no Centro. Mais informações nos telefones (27) 3372-3230 e (27) 3371-3476. Vagas: 164

Ajudante de obras (14)

Ajudante de produção (26)

Analista administrativo (1)

Armador oficial (3)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar almoxarifado (1)

Auxiliar de confeiteiro (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de obras (4)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar eletricista (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Caixa (2)

Carpinteiro (5)

Cobrador/entregador (1)

Comprador (1)

Conferente (4)

Eletricista (1)

Eletricista auxiliar (1)

Eletricista de carro (1)

Estagiário de engenharia (2)

Expedidor (3)

Fatiador de frios (1)

Instalador de máquinas (3)

Instrutor de informática (2)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de suspensão (2)

Motorista de basculante (1)

Oficial (pedreiro)(4)

Operador de carregadeira (1)

Operador de cobrança (1)

Operador de máquinas (3)

Pedreiro (14)

Profissional de logística (1)

Recepcionista (2)

Representante comercial (1)

Supervisor de produção (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Técnico em atendimento (5)

Técnico em cabeamento (4)

Técnico em edificação (1)

Vendedor (6)

Vendedor interno (9)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, no bairro Margareth.

das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, no bairro Margareth. Vagas: 41

Auxiliar de Escritório (1)

Professor de Educação Física (1)

Estagiário de Educação Física (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (1)

Representante de Negócios (3)

Balconista de Padaria (1)

Operador de Caixa (1)

Pedreiro (2)

Carpinteiro (1)

Armador (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (3)

Ajudante Civil (6)

Assistente Administrativo (1)

Consultor Externo (5)

Atendente Comercial (1)

Recepcionista (1)

Trabalhador Rural (8)

Vendedor Externo (2)

Vendedor Interno (1)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: o atendimento vai das 8 às 17 horas, na rua Alberto Sartório, nº 404, no bairro Carapina.

o atendimento vai das 8 às 17 horas, na rua Alberto Sartório, nº 404, no bairro Carapina. Vagas: 179

Agente de microcrédito urbano (1)

Ajudante geral (4)

Ajudante de obras (1)

Atendente de loja (PCD) (1)

Atendente de balcão (1)

Atendente de padaria (1)

Ajudante de motorista (24)

Ajudante de pizzaiolo (2)

Auxiliar administrativo (2)

Assistente de T.I (PCD) (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de eletricista (4)

Auxiliar de serviços gerais (PCD) (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de Açougue (1)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Balconista atendente (1)

Bombeiro Hidráulico (1)

Camareira (1)

Caldeireiro (1)

Confeiteiro (1)

Costureira (1)

Cozinheiro (2)

Conferente (3)

Coletor de Lixo (PCD) (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro (1)

Estoquista (1)

Estágio (área administrativa) (1)

Eletricista (2)

Eletricista de automóvel (3)

Encarregado de manutenção (1)

Frentista (1)

Funileiro (1)

Fisioterapeuta (1)

Garçom (2)

Gerente de restaurante (1)

Instalador fotovoltaico (3)

Líder de logística (1)

Limpador de sofá (1)

Limpador de sofá (1)

Marceneiro (1)

Mecânico Alinhador (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico de veículos (1)

Montador automotivo (1)

Motorista de automóveis (3)

Motorista de caminhão (1)

Motorista carreteiro (48)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de Exploração de Petróleo (1)

Operador de caixa (2)

Pedreiro (6)

Padeiro (1)

Publicitário júnior (1)

Promotor de vendas júnior (1)

Recepcionista de hotel (1)

Supervisor de loja (1)

Técnico em mecânica (1)

Trabalhador Rural (1)

Técnico de instalação de internet (2)

Técnico de informática (1)

Torneiro (2)

Vendedor (10)

Vendedor interno (3)

Há oportunidades para trabalhar como padeiro Crédito: Skeeze/Pixabay

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem procurar a Agência Municipal do Trabalhador, que funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, das 8h às 17h.

os interessados devem procurar a Agência Municipal do Trabalhador, que funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, das 8h às 17h. Vagas: 452

Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (12)

Adesivador (4)

Ajudante de obras (17)

Ajudante de obras, inclusive PCD (10)

Atendente de loja (10)

Atendente do setor de frios e laticínios (15)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de limpeza (13)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar operacional de logística (20)

Auxiliar operacional de pátio (5)

Balconista de açougue (2)

Cabeleireiro (1)

Carpinteiro (15)

Confira a lista completa



Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h. Vagas: 485