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Siderúrgica abre 36 vagas de emprego para profissionais com experiência

Interessados podem se inscrever até 16 de março, no endereço eletrônico do Programa Expert; postos são para formados em Engenharia, Administração, entre outras

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 11:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 fev 2022 às 11:50
ArcelorMittal está com 36 vagas de emprego para profissionais com experiência. As oportunidades estão disponíveis no Programa Expert 2022, novo programa da empresa voltado para a capitação de talentos graduados em Engenharia, Administração, Geologia, Economia, Tecnologia da Informação, entre outros.
Os postos são para trabalhar nos estados de Minas GeraisRio de Janeiro e São Paulo, nos diversos ramos da companhia como siderúrgica, mineração e florestal.
Emprego na área de tecnologia
Novo programa oferece oportunidades em vários Estados Crédito: Pixabay
Os interessados têm até o dia 16 de março para garantir a participação, no endereço eletrônico do processo seletivo.  No site, estão disponíveis informações sobre os pré-requisitos de cada cargo, a seleção e os benefícios.
O Programa Expert da ArcelorMittal conta com uma jornada de oito meses. O profissional vai vivenciar o dia a dia da empresa em uma trilha de desenvolvimento, com aprendizagens e experiências de implementação de projetos na atuação prática. A previsão é de que os selecionados comecem a atuar em maio de 2022.
De acordo com a companhia, são levados em consideração não apenas as habilidades técnicas, mas também o alinhamento cultural, as habilidades emocionais, a diversidade e a inclusão.

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