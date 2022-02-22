Siderúrgica abre 36 vagas de emprego para profissionais com experiência

A ArcelorMittal está com 36 vagas de emprego para profissionais com experiência. As oportunidades estão disponíveis no Programa Expert 2022, novo programa da empresa voltado para a capitação de talentos graduados em Engenharia, Administração, Geologia, Economia, Tecnologia da Informação, entre outros.
Os postos são para trabalhar nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, nos diversos ramos da companhia como siderúrgica, mineração e florestal.
Os interessados têm até o dia 16 de março para garantir a participação, no endereço eletrônico do processo seletivo. No site, estão disponíveis informações sobre os pré-requisitos de cada cargo, a seleção e os benefícios.
O Programa Expert da ArcelorMittal conta com uma jornada de oito meses. O profissional vai vivenciar o dia a dia da empresa em uma trilha de desenvolvimento, com aprendizagens e experiências de implementação de projetos na atuação prática. A previsão é de que os selecionados comecem a atuar em maio de 2022.
De acordo com a companhia, são levados em consideração não apenas as habilidades técnicas, mas também o alinhamento cultural, as habilidades emocionais, a diversidade e a inclusão.