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Qualificação

Senac tem cursos gratuitos profissionalizantes para trans e travestis no ES

São 32 vagas para o Programa Cozinha e Voz de Vitória; interessados podem se inscrever até o dia 24 de outubro. Aulas começam no dia 8 de novembro

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 16:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 out 2021 às 16:35
Curso de panificação para pessoas trans
Curso de panificação para pessoas trans Crédito: Lustre`360/Freepik
Travestis e homens e mulheres transexuais que querem aprender uma profissão já podem se inscrever nos cursos gratuitos profissionalizantes do Programa Cozinha e Voz de Vitória. A qualificação será feita pelo Senac e é uma parceria entre a Associação Gold, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A oferta é de 32 vagas para quem mora na Grande Vitória. As inscrições podem ser feitas até 24 de outubro, por meio do formulário de participação
De acordo com a coordenadora de ações e projetos da Gold, Deborah Sabará, quem participar vai receber três treinamentos: empreendedorismo, panificação e confeitaria. Durante a formação, os alunos e as alunas receberão: passagem (cartão do sistema Transcol), kit higiene e lanche.

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O curso começa no dia 8 de novembro e terá dois meses de duração. As aulas serão realizadas no Senac Vitória, que fica na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira.
“Um dos maiores problemas para empregar pessoas trans e travesti é a falta de qualificação. Quem fizer as aulas poderá trabalhar como auxiliar de cozinha em restaurantes, por exemplo, ou trabalhar por conta própria”, comenta.
A expectativa de Déborah é que o curso seja um sucesso e que novas vagas de qualificação sejam abertas para este público no futuro. A seleção das pessoas interessadas será feita em conjunto pelas instituições que estão ofertando o projeto. No formulário, as pessoas interessadas terão que responder algumas perguntas como escolaridade e situação de moradia.
“Já percebemos que a maioria das pessoas são pretas e pardas, não moram com família e não têm escolaridade completa. A ideia é fazer com que elas sejam valorizadas, façam o curso e contem tempo no mercado de trabalho. Gostaria de pedir para quem tem comércio dar chance de trabalho para pessoas trans. Os empresários terão um grande profissional atuando. Pessoas trans e travestis têm muita vontade de trabalhar, mas o que falta é oportunidade. É bom lembrar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Precisamos oportunizar o espaço ”, afirma.

SAIBA MAIS SOBRE PROGRAMA

Programa Cozinha e Voz de Vitória!

Quem pode concorrer: travestis, mulheres trans e homens trans que moram na Grande Vitória.
  • Os participantes terão formação em:
  • Empreendedorismo (6h)
  • Preparo de bolos e tortas (30h)
  • Preparo de pães tradicionais (20h)

Onde serão realizados os cursos: no Senac Vitória, que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória.
Inscrições: até 24 de outubro, por meio do formulário de inscrição. 
Informações: (27) 99956-6004 ou pelo e-mail: [email protected].

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