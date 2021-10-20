Senac tem cursos gratuitos profissionalizantes para trans e travestis no ES

Curso de panificação para pessoas trans Crédito: Lustre`360/Freepik

Travestis e homens e mulheres transexuais que querem aprender uma profissão já podem se inscrever nos cursos gratuitos profissionalizantes do Programa Cozinha e Voz de Vitória. A qualificação será feita pelo Senac e é uma parceria entre a Associação Gold, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo ( MPT ) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A oferta é de 32 vagas para quem mora na Grande Vitória . As inscrições podem ser feitas até 24 de outubro, por meio do formulário de participação

De acordo com a coordenadora de ações e projetos da Gold, Deborah Sabará, quem participar vai receber três treinamentos: empreendedorismo, panificação e confeitaria. Durante a formação, os alunos e as alunas receberão: passagem (cartão do sistema Transcol), kit higiene e lanche.

O curso começa no dia 8 de novembro e terá dois meses de duração. As aulas serão realizadas no Senac Vitória , que fica na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira.

“Um dos maiores problemas para empregar pessoas trans e travesti é a falta de qualificação. Quem fizer as aulas poderá trabalhar como auxiliar de cozinha em restaurantes, por exemplo, ou trabalhar por conta própria”, comenta.

A expectativa de Déborah é que o curso seja um sucesso e que novas vagas de qualificação sejam abertas para este público no futuro. A seleção das pessoas interessadas será feita em conjunto pelas instituições que estão ofertando o projeto. No formulário, as pessoas interessadas terão que responder algumas perguntas como escolaridade e situação de moradia.

“Já percebemos que a maioria das pessoas são pretas e pardas, não moram com família e não têm escolaridade completa. A ideia é fazer com que elas sejam valorizadas, façam o curso e contem tempo no mercado de trabalho. Gostaria de pedir para quem tem comércio dar chance de trabalho para pessoas trans. Os empresários terão um grande profissional atuando. Pessoas trans e travestis têm muita vontade de trabalhar, mas o que falta é oportunidade. É bom lembrar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Precisamos oportunizar o espaço ”, afirma.

SAIBA MAIS SOBRE PROGRAMA

Programa Cozinha e Voz de Vitória!

Quem pode concorrer: travestis, mulheres trans e homens trans que moram na Grande Vitória.

Os participantes terão formação em :

: Empreendedorismo (6h)

Preparo de bolos e tortas (30h)

Preparo de pães tradicionais (20h)





Onde serão realizados os cursos: no Senac Vitória, que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória.

Inscrições: até 24 de outubro, por meio do até 24 de outubro, por meio do formulário de inscrição.