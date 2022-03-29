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Programa de formação

Sedu abre mil vagas em programa de estágio para universitários no ES

Início do estágio de formação docente está previsto para maio de 2022 e as inscrições já podem ser realizadas. Valor da bolsa será de R$ 619,91

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:17

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 mar 2022 às 17:17
Estudantes podem concorrer as bolsas de estudos nas áreas de formação em licenciatura e de professores da educação básica
Estudantes de licenciatura podem concorrer a bolsas do Programa Bolsa Estágio Formação Docente Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo está com inscrições abertas para o Programa Bolsa Estágio Formação Docente. Ao todo são 1.000 vagas, distribuídas pelas 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE).
As inscrições devem ser realizadas pelo site www.ciee-es.org.br até o dia 10 de abril. O valor da bolsa é de R$ 619,91.
Segundo o edital nº 11/2022, as vagas são destinadas a estudantes dos cursos de licenciatura em Letras (Português/Inglês), Física, Matemática, Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, História, Filosofia, Geografia, Sociologia, Química e Pedagogia.

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A Sedu informou que o programa tem como objetivo “contribuir para a crescente melhoria da qualidade do ensino no Espírito Santo, por meio do aperfeiçoamento contínuo da formação inicial dos futuros professores.”
Além disso, de acordo com o edital, a ação visa à ocupação de vagas de estágio nas unidades escolares estaduais.

PARTICIPAÇÃO

Para participar, o candidato deve residir no Espírito Santo, estar regularmente matriculado e frequentando efetivamente, no início do contrato, a partir do 4º período do curso de licenciatura plena indicado na ficha de inscrição, em instituição pública ou privada  devidamente regularizada no âmbito do sistema de ensino a que pertence, conveniada com a Sedu.
No ato da inscrição, o estudante deverá indicar a Superintendência Regional de Educação (SER), cujos municípios são:
  1. Afonso Cláudio;
  2. Barra de São Francisco;
  3. Cachoeiro de Itapemirim;
  4. Carapina;
  5. Cariacica;
  6. Colatina;
  7. Guaçuí;
  8. Linhares;
  9. Nova Venécia;
  10. São Mateus;
  11. Vila Velha.
O processo de seleção dos estudantes utilizará como indicador o coeficiente de rendimento escolar geral obtido até o último período ou ano escolar concluído no curso de licenciatura plena indicada no histórico escolar, fornecido em documento oficial, pela instituição de ensino superior.
A divulgação do resultado está prevista para o dia 14 de abril. Os candidatos serão convocados a partir de 29 de abril, pela ordem de classificação. Já o início do estágio está previsto para ocorrer em maio.

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