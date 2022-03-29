Sedu abre mil vagas em programa de estágio para universitários no ES

A Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo está com inscrições abertas para o Programa Bolsa Estágio Formação Docente. Ao todo são 1.000 vagas, distribuídas pelas 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE).
As inscrições devem ser realizadas pelo site www.ciee-es.org.br até o dia 10 de abril. O valor da bolsa é de R$ 619,91.
Segundo o edital nº 11/2022, as vagas são destinadas a estudantes dos cursos de licenciatura em Letras (Português/Inglês), Física, Matemática, Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, História, Filosofia, Geografia, Sociologia, Química e Pedagogia.
A Sedu informou que o programa tem como objetivo “contribuir para a crescente melhoria da qualidade do ensino no Espírito Santo, por meio do aperfeiçoamento contínuo da formação inicial dos futuros professores.”
Além disso, de acordo com o edital, a ação visa à ocupação de vagas de estágio nas unidades escolares estaduais.
PARTICIPAÇÃO
Para participar, o candidato deve residir no Espírito Santo, estar regularmente matriculado e frequentando efetivamente, no início do contrato, a partir do 4º período do curso de licenciatura plena indicado na ficha de inscrição, em instituição pública ou privada devidamente regularizada no âmbito do sistema de ensino a que pertence, conveniada com a Sedu.
No ato da inscrição, o estudante deverá indicar a Superintendência Regional de Educação (SER), cujos municípios são:
- Afonso Cláudio;
- Barra de São Francisco;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Carapina;
- Cariacica;
- Colatina;
- Guaçuí;
- Linhares;
- Nova Venécia;
- São Mateus;
- Vila Velha.
O processo de seleção dos estudantes utilizará como indicador o coeficiente de rendimento escolar geral obtido até o último período ou ano escolar concluído no curso de licenciatura plena indicada no histórico escolar, fornecido em documento oficial, pela instituição de ensino superior.
A divulgação do resultado está prevista para o dia 14 de abril. Os candidatos serão convocados a partir de 29 de abril, pela ordem de classificação. Já o início do estágio está previsto para ocorrer em maio.