Sedu abre mil vagas em programa de estágio para universitários no ES

Estudantes de licenciatura podem concorrer a bolsas do Programa Bolsa Estágio Formação Docente Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.ciee-es.org.br até o dia 10 de abril. O valor da bolsa é de R$ 619,91.

Segundo o edital nº 11/2022 , as vagas são destinadas a estudantes dos cursos de licenciatura em Letras (Português/Inglês), Física, Matemática, Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, História, Filosofia, Geografia, Sociologia, Química e Pedagogia.

A Sedu informou que o programa tem como objetivo “contribuir para a crescente melhoria da qualidade do ensino no Espírito Santo, por meio do aperfeiçoamento contínuo da formação inicial dos futuros professores.”

Além disso, de acordo com o edital, a ação visa à ocupação de vagas de estágio nas unidades escolares estaduais.

PARTICIPAÇÃO

Para participar, o candidato deve residir no Espírito Santo , estar regularmente matriculado e frequentando efetivamente, no início do contrato, a partir do 4º período do curso de licenciatura plena indicado na ficha de inscrição, em instituição pública ou privada devidamente regularizada no âmbito do sistema de ensino a que pertence, conveniada com a Sedu.

No ato da inscrição, o estudante deverá indicar a Superintendência Regional de Educação (SER), cujos municípios são:

Afonso Cláudio; Barra de São Francisco;

Cachoeiro de Itapemirim;

Carapina;

Cariacica;

Colatina;

Guaçuí;

Linhares;

Nova Venécia;

São Mateus;

Vila Velha.



O processo de seleção dos estudantes utilizará como indicador o coeficiente de rendimento escolar geral obtido até o último período ou ano escolar concluído no curso de licenciatura plena indicada no histórico escolar, fornecido em documento oficial, pela instituição de ensino superior.