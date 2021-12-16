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12 municípios

Secretaria de Educação do ES abre 535 vagas em cursos técnicos

Inscrições podem ser feitas até o dia 3 de janeiro de 2022; oportunidades estão disponíveis em 13 escolas estaduais; veja a lista completa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 dez 2021 às 12:48

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 12:48

Sedu
Sedu abre oportunidades para cursos técnicos Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma subsequente, nas escolas públicas estaduais. A oferta é de 535 vagas. Clique aqui para ler o edital. 
As oportunidades estão disponíveis em 12 municípios, distribuídos pelas 11 Superintendências Regionais de Educação (SREs), totalizando a oferta em 13 escolas da Rede Estadual.
De acordo com o edital, as chances são para os cursos de Técnico em Comércio, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Gerência em Saúde, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Mecânica, Técnico em Modelagem do Vestuário, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Secretariado, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Tradução e Interpretação de Libras e Técnico em Produção e Tecnologia.
As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de janeiro de 2022, pelo site www.selecaoaluno.es.gov.br.
O candidato deve acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no acesso cidadão utilizando número de CPF e e-mail (em ambos, não poderá ser utilizado de terceiros). Feito isso, é necessário acessar o site www.selecaoaluno.es.gov.br para ler as orientações contidas no edital e preencher a ficha de inscrição.
A lista dos classificados será divulgada no dia 5 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.

CONFIRA AS VAGAS

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

EEEFM Fioravante Caliman: AV. Evandi Américo Comarela, 675, Centro.
  • Curso:
  • Técnico em Guia de Turismo (40)

BARRA DE SÃO FRANCISCO

CEEFMTI João XXIII: Alameda João XXIII,144.
  • Curso:
  • Técnico em Segurança do Trabalho (40)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CEEMTI Liceu Muniz Freire: Rua Moreira, 171, Independência.
  • Curso:
  • Técnico em Modelagem do Vestuário (30)
EEM CEI Áttila de Almeida Miranda: Av. Nossa Senhora da Consolação, 90, Vila Rica
  • Curso:
  • Técnico em Segurança do Trabalho (40)

VITÓRIA

EEEM Arnulpho Matos: Rua Presidente Nereu Ramos, 172, Bairro República.
  • Cursos:
  • Técnico em Mecânica (40)
  • Técnico em Eletrotécnica (40)

SERRA

EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão: Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, 1.000, C, Jardim Limoeiro.
  • Curso: 
  • Técnico em Gerência em Saúde (40)

SANTA LEOPOLDINA

EEEFM Guilhermina Hulda Kruger Reinholz: Rua Projetada, S/Nº, Zona Rural, Holanda.
  • Curso:
  • Técnico em Produção e Tecnologia (25)

COLATINA

EEEFM Rubens Rangel: Rua Pedro II, 128, Esplanada.
  • Curso: 
  • Técnico em Comércio (40)

GUAÇUÍ

EEEFM Antonio Carneiro Ribeiro: Rua José Vieira de Souza, S/Nº, Quincas Machado.
  • Curso: 
  • Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (40)

LINHARES

CEEMTI Bartouvino Costa: Av. Gov. Santos Neves, 756, Centro.
  • Curso:
  • Técnico em Rede de Computadores (40)

PINHEIROS

EEEM Nossa Senhora de Lourdes: Rua Eurico Rezende, 320, Centro.
  • Curso: 
  • Técnico em Comércio (40)

SÃO MATEUS

EEEFM Ceciliano Abel de Almeida: Praça Mesquita Netto, 269, Centro.
  • Curso: 
  • Técnico em Secretariado (40)

VILA VELHA

EEEFM Catharina Chequer: Rua Alecrim, 217, Novo México.
  • Curso:
  • Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (40)

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