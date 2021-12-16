Secretaria de Educação do ES abre 535 vagas em cursos técnicos

De acordo com o edital, as chances são para os cursos de Técnico em Comércio, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Gerência em Saúde, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Mecânica, Técnico em Modelagem do Vestuário, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Secretariado, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Tradução e Interpretação de Libras e Técnico em Produção e Tecnologia.