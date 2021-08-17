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Samarco abre inscrições para programa de trainee no ES e em MG

Oportunidades são para as áreas de tecnologia, engenharia, comunicação, entre outras, e as vagas são para atuação em áreas operacionais e corporativas

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:37
Planta de pelotização da Samarco, em Ubu, em Anchieta
Planta de pelotização da Samarco, em Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio
Samarco está com inscrições abertas para o seu programa de trainee. As oportunidades são para as áreas de tecnologia, engenharia, comunicação, entre outras, e as vagas são para atuação em áreas operacionais e corporativas na sede administrativa em Belo Horizonte e nas unidades de Germano, em Mariana (MG) e Ubu, em Anchieta, no Espírito Santo
Para participar, é necessário que o candidato tenha se formado a partir de dezembro de 2019 ou em graduação com conclusão até março de 2022. Além disso, é preciso ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no local da vaga. O inglês é nível avançado.
As oportunidades são para os cursos de Engenharia, Relações Internacionais, Sistema de Informação, Ciência da Computação, Química, Biologia, Geologia, Sociologia, entre outros. As inscrições vão até o dia 9 de setembro.

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As inscrições vão até 9 de setembro no site do programa. As etapas de seleção consistem em testes on-line em inglês e entrevistas com o objetivo de conhecer o perfil, habilidades e competências do candidato.
O trainee tem previsão de início em novembro deste ano, e o programa tem duração de dois anos.
“O programa de trainee da Samarco é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Buscamos novos talentos para integrar nosso time e trilhar conosco ruma a uma mineração diferente. Os selecionados terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades, competências e performance”, comentou a analista de Seleção da empresa, Carolina Porto.
* Com informações da Samarco

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