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Jovens talentos

Samarco abre 40 vagas para o programa de estágio para o ES e MG

Oportunidades são destinadas a estudantes de níveis técnico e superior; prazo para se inscrever segue até 9 de junho

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 12:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 mai 2021 às 12:25
Planta da Samarco, em Anchieta, no Complexo de Ubu
Planta da Samarco, em Anchieta, no Complexo de Ubu Crédito: Samarco/Divulgação
Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. A oferta é de 40 vagas para estudantes de nível superior e técnico para os complexos de Ubu, em Anchieta (ES); Germano, em Mariana (MG, e sede administrativa, em Belo Horizonte. A empresa não divulgou o valor da bolsa.
Os interessados podem se inscrever até 9 de junho, no site de carreiras da mineradora.
De acordo com a empresa, o processo seletivo tem como objetivo selecionar estudantes que possam compartilhar seus propósitos de fazer uma mineração diferente e queiram colocar em prática o conhecimento acadêmico para contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis.
A mineradora ressalta sobre a importância do bom desempenho dos estudantes durante o programa, pois muitos podem ser contratados após o término do estágio. A companhia ressalta que há vários empregados que ingressaram na empresa desta maneira.

SAIBA MAIS SOBRE O PROGRAMA

Pré-requisitos

  • Ensino Superior: formação a partir de julho de 2023 (serão aceitos somente candidatos que tenham cursado o mínimo de 40% da sua graduação até o início do estágio, que será em Agosto de 2021);
  • Ensino Técnico: formação em julho a dezembro de 2022 (serão aceitos somente candidatos que tenham concluído o primeiro módulo/semestre e estejam no segundo módulo/semestre a partir de agosto de 2021);
  • Disponibilidade para estagiar durante o período de 6 horas (manhã para unidade industrial de Anchieta e Mariana, manhã ou tarde para unidade de BH);
  • Bons conhecimentos do Pacote Office.

Cursos

Nível Superior: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Marketing, Direito, Engenharias, Geologia, Química, Serviço social;
Nível Técnico: Técnicos nas áreas: química, metalurgia, mecânica, segurança do trabalho.
A empresa informou que não há como garantir a disponibilidade de vagas para todos os cursos em todas as unidades.

Etapas

  • Inscrição: até 9 de junho de 2021.
  • Etapa online: Segunda quinzena de maio à segunda quinzena de junho;
  • Dinâmica de grupo online: Primeira à segunda quinzena de junho;
  • Entrevistas Finais: Segunda quinzena de junho à primeira quinzena de julho;
  • Processo de Admissão: Segunda quinzena de junho à segunda quinzena de julho;
  • Data Prevista para início: agosto/2021.

Benefícios

  • Vale-transporte – sem desconto no valor da bolsa;
  • Alimentação – sem desconto no valor da bolsa;
  • Seguro de vida – sem desconto no valor da bolsa.

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