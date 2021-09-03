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Sai lista de classificados para as 5 mil vagas em cursos on-line no ES

Resultado é para quem se inscrever em uma das oito opções de qualificação oferecidas pelo governo o Estado; aulas começam no dia 10 de setembro

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 15:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 set 2021 às 15:37
Oportunidade para fazer curso sem sair de casa
Oportunidade para fazer curso sem sair de casa Crédito: Pixabay
A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (Sectides) divulgou nesta sexta-feira (3) a lista de classificados para as mais de 5 mil vagas em cursos on-line do programa Qualificar ES. O resultado pode ser conferido no site www.qualificar.es.gov.br.
As aulas, que são de graça, começam no dia 10 de setembro. São oito opções de qualificação, com carga horária de 120 horas. A seleção dos participantes foi feita conforme a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.
O acesso dos classificados será liberado apenas no dia do início do curso, no Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA), disponível no site do programa (Menu “Online”, item “Acesso ao curso”).
Para candidatos que já tenham realizado cursos do programa, o usuário e senha serão os mesmos usados anteriormente. Já para os que vão acessar o ambiente virtual pela primeira vez, devem usar como login o e-mail cadastrado na inscrição e a senha padrão é Qualificar2021, devendo ser alterada após o primeiro acesso.
Em caso de dúvidas ou identificando qualquer problema no acesso à sala virtual do curso, o aluno deverá entrar em contato imediatamente pelo e-mail [email protected].
Os cursos são destinados a pessoas com com mais de 16 anos (para os cursos da área da saúde, a idade mínima para participação do processo de seleção foi de 18 anos), com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.
As oportunidades são para os seguintes cursos: Bolos e suas variações, Cuidador de idosos, Elaboração de projetos on-line, Empreendedorismo e inovação, Gestão financeira de pequenas e médias empresas, Inglês básico, Inglês intermediário e Maquiagem.

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