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Sai lista de classificados para as 26 mil vagas em cursos on-line no ES

Resultado é para quem se inscrever em um dos 13 cursos de qualificação gratuitos do governo do Estado; aulas começam na próxima terça-feira (6)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jun 2021 às 11:46

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 11:46

Oportunidades para fazer curso on-line
Oportunidades para fazer curso de qualificação sem sair de casa Crédito: Freepik
A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) divulgou nesta quarta-feira (30) a lista dos classificados para as 26 mil vagas em cursos on-line do programa Qualificar ES. O resultado pode ser conferido no site www.qualificares.es.gov.br.
Todas as qualificações serão feitas pela internet, em 13 opções de cursos. São eles: Assistente de Tecnologia da Informação; Auxiliar Administrativo; Bolos e suas variações; Educação Especial Inclusiva; Ferramentas do Google para os Negócios; Inglês Básico; Marketing Digital; Recepcionista; Secretaria Escolar; Segurança do Trabalho; Técnicas de Vendas on-line; Tecnologias Educacionais; e Word e Excel. A carga horária é de 120 horas.
Os alunos precisam morar no Estado, ter acesso à internet, noções básicas de navegação na web e idade mínima de 16 anos. As aulas vão começar na próxima terça-feira, 6 de julho, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), disponível no site do programa.
Caso o candidato já tenha cadastro, basta entrar com o login e senha utilizados em cursos anteriores. O acesso será liberado apenas na data marcada para início das qualificações.
De acordo com informações da Sectides, os candidatos foram classificados conforme a ordem de inscrição. Em caso de dúvidas ou problemas com o cadastro ou a inscrição, o suporte técnico deve ser acionado pelo seguinte e-mail: [email protected].

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