Sai lista de classificados para as 26 mil vagas em cursos on-line no ES

Oportunidades para fazer curso de qualificação sem sair de casa Crédito: Freepik

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) divulgou nesta quarta-feira (30) a lista dos classificados para as 26 mil vagas em cursos on-line do programa Qualificar ES. O resultado pode ser conferido no site www.qualificares.es.gov.br.

Todas as qualificações serão feitas pela internet, em 13 opções de cursos. São eles: Assistente de Tecnologia da Informação; Auxiliar Administrativo; Bolos e suas variações; Educação Especial Inclusiva; Ferramentas do Google para os Negócios; Inglês Básico; Marketing Digital; Recepcionista; Secretaria Escolar; Segurança do Trabalho; Técnicas de Vendas on-line; Tecnologias Educacionais; e Word e Excel. A carga horária é de 120 horas.

Os alunos precisam morar no Estado, ter acesso à internet, noções básicas de navegação na web e idade mínima de 16 anos. As aulas vão começar na próxima terça-feira, 6 de julho, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), disponível no site do programa.

Caso o candidato já tenha cadastro, basta entrar com o login e senha utilizados em cursos anteriores. O acesso será liberado apenas na data marcada para início das qualificações.