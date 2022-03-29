Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado de trabalho

Restaurante em Vitória abre mais de 200 vagas de emprego com salários de até R$ 6 mil

As oportunidades são para a nova filial do Coco Bambu, na Capital. Gerente, recepcionista, chefe de cozinha e auxiliar de serviços gerais estão entre os cargos ofertados

Publicado em 29 de Março de 2022 às 11:07

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 mar 2022 às 11:07
Restaurante em Vitória abre mais de 200 vagas de emprego
Coco Bambu vai abrir mais uma operação no Espírito Santo, em maio de 2022 Crédito: Divulgação / Coco Bambu
A rede de restaurantes Coco Bambu vai inaugurar mais uma filial no Estado, e, desta vez, será no bairro Praia do Canto, em Vitória. A previsão de abertura é no mês de maio, e, por isso, está ofertando 217 vagas de emprego na nova filial. A remuneração pode chegar até R$ 6.000,00.
São vagas para gerente, maître, garçom, cumin, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, caixa, atendente delivery, copeiro, chefe de cozinha, pieiro, auxiliar de almoxarifado, recreadora infantil, controlador de acesso, auxiliar de nutrição, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos e comprador.
Para se inscrever, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Vale ressaltar que nenhuma vaga tem necessidade de CNH.
Confira os detalhes das vagas a seguir:

GERENTE

  • Vagas: 3
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Experiência comprovada em restaurantes a la carte
  • Salário: R$ 4.000,00 até R$ 6.000,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

MAÎTRE

  • Vagas: 3
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Experiência comprovada em restaurantes a la carte
  • Salário: R$ 2.500 até R$ 3.500,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

GARÇOM

  • Vagas: 35
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Experiência comprovada em restaurantes a la carte
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 3.000,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

CUMIN

  • Vagas: 25
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.400,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

RECEPCIONISTA

  • Vagas: 12
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Ensino médio completo e experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.400,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível / Vale-transporte + Alimentação no Local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

  • Vagas: 15
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.400,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

  • Vagas: 2
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Ensino médio completo e experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.800,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

AUXILIAR DE BAR

  • Vagas: 12
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.500,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

AUXILIAR DE COZINHA

  • Vagas: 40
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.500,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

CAIXA

  • Vagas: 8
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Ensino médio e Experiência comprovada na função, conhecimento em pacote Office
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 2.100,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

ATENDENTE DELIVERY

  • Vagas: 5
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Ensino médio, Experiência comprovada na função, conhecimento em pacotes Office
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.500,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

COPEIRO - AUXILIAR DE COPA

  • Vagas: 8
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.400,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

CHEFE DE COZINHA

  • Vagas: 3
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Curso Técnico ou Superior completo e Experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 3.500,00 até R$ 5.000,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

PIEIRO - LAVADOR DE PRATOS

  • Vagas: 15
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.400,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

  • Vagas: 10
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisitos: Ensino médio completo, experiência na função
  • Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.500,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

RECREADORA INFANTIL

  • Vagas: 5
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisitos: Mulher, ensino médio completo, experiência na função
  • Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.600,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

CONTROLADOR DE ACESSO

  • Vagas: 5
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisito: Ensino médio completo e Experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.900,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

AUXILIAR DE NUTRIÇÃO

  • Vagas: 2
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisitos: Ensino Técnico cursando ou completo e experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.500,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

  • Vagas: 2
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisitos: Ensino médio completo, Ensino superior cursando ou completo em áreas correlata, Conhecimento em pacote office e Experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.800,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: Segunda a Sexta - 44 horas semanais

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LANÇADOR

  • Vagas: 2
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisitos: Ensino médio completo, Ensino superior cursando ou completo em áreas correlata, Conhecimento em pacote office e Experiência comprovada na função
  • Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.600,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: Segunda a Sexta - 44 horas semanais

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

  • Vagas: 3
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisitos: Ensino médio completo, Ensino superior cursando ou completo em áreas correlata, Conhecimento em pacote office e Experiência comprovada na área
  • Salário: R$ 1.269,00 - R$ 2.000,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: Segunda a Sexta - 44 horas semanais

COMPRADOR

  • Vagas: 2
  • Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
  • Requisitos: Ensino médio completo, Ensino superior cursando ou completo em áreas correlata, Conhecimento em pacote office e Experiência comprovada na área
  • Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.800,00 por mês
  • Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
  • Disponibilidade de horários, turno da vaga: Segunda a Sexta - 44 horas semanais

LEIA MAIS

Quase 2,5 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

Vila Velha, Serra e Cariacica abrem inscrições para qualificação profissional de MEI

Abertas mais de 700 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,2 mil

800 vagas abertas em cursos gratuitos do Pronatec no ES

Golpe do emprego: falso anúncio de vagas em construtora no ES circula no WhatsApp

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Vagas (ES) Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzano abre programa de estágio com bolsa de até R$ 2.800
Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim
Médico é preso após ser demitido e culpar enfermeira com ameaças em Cachoeiro
Imagem de destaque
Gato sem fome: 6 dicas para melhorar o apetite do animal 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados