Restaurante em Vitória abre mais de 200 vagas de emprego com salários de até R$ 6 mil

São vagas para gerente, maître, garçom, cumin, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, caixa, atendente delivery, copeiro, chefe de cozinha, pieiro, auxiliar de almoxarifado, recreadora infantil, controlador de acesso, auxiliar de nutrição, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos e comprador.
Para se inscrever, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Vale ressaltar que nenhuma vaga tem necessidade de CNH.
Confira os detalhes das vagas a seguir:
GERENTE
- Vagas: 3
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Experiência comprovada em restaurantes a la carte
- Salário: R$ 4.000,00 até R$ 6.000,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
MAÎTRE
- Vagas: 3
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Experiência comprovada em restaurantes a la carte
- Salário: R$ 2.500 até R$ 3.500,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
GARÇOM
- Vagas: 35
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Experiência comprovada em restaurantes a la carte
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 3.000,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
CUMIN
- Vagas: 25
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.400,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
RECEPCIONISTA
- Vagas: 12
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Ensino médio completo e experiência comprovada na função
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.400,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível / Vale-transporte + Alimentação no Local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
- Vagas: 15
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.400,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
- Vagas: 2
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Ensino médio completo e experiência comprovada na função
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.800,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
AUXILIAR DE BAR
- Vagas: 12
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Experiência comprovada na função
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.500,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
AUXILIAR DE COZINHA
- Vagas: 40
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Experiência comprovada na função
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.500,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
CAIXA
- Vagas: 8
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Ensino médio e Experiência comprovada na função, conhecimento em pacote Office
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 2.100,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
ATENDENTE DELIVERY
- Vagas: 5
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Ensino médio, Experiência comprovada na função, conhecimento em pacotes Office
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.500,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
COPEIRO - AUXILIAR DE COPA
- Vagas: 8
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.400,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
CHEFE DE COZINHA
- Vagas: 3
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Curso Técnico ou Superior completo e Experiência comprovada na função
- Salário: R$ 3.500,00 até R$ 5.000,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
PIEIRO - LAVADOR DE PRATOS
- Vagas: 15
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.400,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
- Vagas: 10
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisitos: Ensino médio completo, experiência na função
- Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.500,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
RECREADORA INFANTIL
- Vagas: 5
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisitos: Mulher, ensino médio completo, experiência na função
- Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.600,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
CONTROLADOR DE ACESSO
- Vagas: 5
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisito: Ensino médio completo e Experiência comprovada na função
- Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.900,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO
- Vagas: 2
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisitos: Ensino Técnico cursando ou completo e experiência comprovada na função
- Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.500,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: 11:30 às 14:20 e das 18:20 às 22:50; em escala 6x1 (Sábados, Domingos e Feriados)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
- Vagas: 2
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisitos: Ensino médio completo, Ensino superior cursando ou completo em áreas correlata, Conhecimento em pacote office e Experiência comprovada na função
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.800,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: Segunda a Sexta - 44 horas semanais
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LANÇADOR
- Vagas: 2
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisitos: Ensino médio completo, Ensino superior cursando ou completo em áreas correlata, Conhecimento em pacote office e Experiência comprovada na função
- Salário: R$ 1.269,00 até R$ 1.600,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: Segunda a Sexta - 44 horas semanais
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
- Vagas: 3
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisitos: Ensino médio completo, Ensino superior cursando ou completo em áreas correlata, Conhecimento em pacote office e Experiência comprovada na área
- Salário: R$ 1.269,00 - R$ 2.000,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: Segunda a Sexta - 44 horas semanais
COMPRADOR
- Vagas: 2
- Tipo de vaga: Tempo Integral / Efetivo / CLT
- Requisitos: Ensino médio completo, Ensino superior cursando ou completo em áreas correlata, Conhecimento em pacote office e Experiência comprovada na área
- Salário: R$ 1.269,00 - R$ 1.800,00 por mês
- Benefícios: Auxílio-combustível ou Vale-transporte + Alimentação no local
- Disponibilidade de horários, turno da vaga: Segunda a Sexta - 44 horas semanais