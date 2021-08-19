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Oportunidades

Rede Gazeta anuncia novas vagas de emprego e estágio

Oportunidades são para trabalhar na sede da empresa, em Vitória, e na regional Sul, em Cachoeiro de Itapemirim; veja como se candidatar

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 10:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 ago 2021 às 10:02
Data: 23/04/2019 - Totem do movimento Somos Capixabas em frente à sede da Rede Gazeta, Gazeta Lab traz inovações para o movimento #SOMOSCAPIXABAS - Editoria: Cidades - Foto: Instagram RedeGazetaEs - GZ
Profissionais vão trabalhar na sede da empresa, em Vitória Crédito: Acervo A Gazeta
Rede Gazeta está com novas vagas de emprego e estágio para profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades são para trabalhar na sede da empresa, em Vitória, e na regional Sul, em Cachoeiro de Itapemirim.
Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. Além das vagas anunciadas, é possível se cadastrar para futuras oportunidades no banco de talentos.

CONFIRA A OFERTA DE VAGAS

  • Analista comunicação e marketing (Vitória)
  • Analista de comunicação institucional (Vitória)
  • Analista de marketing regional (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Analista de pricing - analista de inteligência (Vitória)
  • Analista desenvolvedor (Vitória)
  • Analista seo (Vitória)
  • Assistente de inteligência de dados (Vitória)
  • Contínuo (Vitória)
  • Editor de mídia audiovisual - ilustrador (Vitória)
  • Estagiário administração -  área de recursos humanos (Vitória)
  • Estagiário administração / economia ou engenharia (Vitória)
  • Estagiário de administração / publicidade e propaganda ou marketing -  eventos (Vitória)
  • Estagiário jornalismo / publicidade e propaganda ou cinema (Vitória)
  • Estagiário publicidade e propaganda ou design gráfico (Vitória)
  • Estágio em publicidade/criação - comunicação institucional (Vitória)
  • Operador de mídia audiovisual - assistente de estúdio (Vitória)
  • Porteiro PCD (Vitória)
  • Repórter JR (Vitória)

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