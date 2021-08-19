Rede Gazeta anuncia novas vagas de emprego e estágio

A Rede Gazeta está com novas vagas de emprego e estágio para profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades são para trabalhar na sede da empresa, em Vitória, e na regional Sul, em Cachoeiro de Itapemirim.
Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. Além das vagas anunciadas, é possível se cadastrar para futuras oportunidades no banco de talentos.
CONFIRA A OFERTA DE VAGAS
- Analista comunicação e marketing (Vitória)
- Analista de comunicação institucional (Vitória)
- Analista de marketing regional (Cachoeiro de Itapemirim)
- Analista de pricing - analista de inteligência (Vitória)
- Analista desenvolvedor (Vitória)
- Analista seo (Vitória)
- Assistente de inteligência de dados (Vitória)
- Contínuo (Vitória)
- Editor de mídia audiovisual - ilustrador (Vitória)
- Estagiário administração - área de recursos humanos (Vitória)
- Estagiário administração / economia ou engenharia (Vitória)
- Estagiário de administração / publicidade e propaganda ou marketing - eventos (Vitória)
- Estagiário jornalismo / publicidade e propaganda ou cinema (Vitória)
- Estagiário publicidade e propaganda ou design gráfico (Vitória)
- Estágio em publicidade/criação - comunicação institucional (Vitória)
- Operador de mídia audiovisual - assistente de estúdio (Vitória)
- Porteiro PCD (Vitória)
- Repórter JR (Vitória)