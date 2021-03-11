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Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego e estágio

Vagas são para diversos níveis de escolaridade, com atuação em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Veja todas as funções

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:04

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:04
Rede Gazeta
Sede da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Rede Gazeta está com dez vagas de emprego estágio abertas. Os interessados podem cadastrar o currículo no site de oportunidades da empresa, mas é preciso ficar atento: os prazos para inscrição variam de acordo com o cargo pretendido e alguns processos seletivos já se encerram nesta quinta-feira (11).
Há vagas abertas para todos os níveis de escolaridade. As chances são para trabalhar em VitóriaLinhares Cachoeiro de Itapemirim.

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Profissionais com nível superior podem se candidatar às vagas de analista de SEO, analista Digital BI, contato comercial e analista de mercado. Há ainda vaga de emprego para técnico de sistemas audiovisuais, que exige nível técnico, e para o cargo de operador de câmera, de nível médio.
Já para estágio as oportunidades são para estudantes do ensino técnico em rádio e TV, multimídia, administração ou informática; além de alunos de graduação nas áreas de marketing, jornalismo e biblioteconomia/arquivologia/administração.
Mais detalhes sobre os cargos e pré-requisitos podem ser obtidos no site de oportunidades da Rede Gazeta. Veja abaixo todas vagas e os prazos para inscrição:

CONFIRA AS VAGAS

Analista de SEO

  • Atividades: monitoramento das posições nas páginas de respostas dos grandes buscadores como o Google e a produção de relatório gerenciais sobre o desempenho do trabalho; ser o responsável pelo backlog de produção de texto junto à equipe de marketing; planejar, monitorar e executar estratégias de conteúdo, criando e programando postagens nos diversos canais digitais das marcas.
  • Local de atuação: Vitória/ES
  • Período de inscrição: 25/02 a 19/03/2021

Analista Digital BI

  • Atividades: desenvolver estudos e análises de audiência digital dos produtos da Rede Gazeta; desenvolver e implementar painéis e dashboard em Power BI; elaborar as apresentações gerenciais do desempenho de audiência digital; estruturação de banco de dados e análise.
  • Local de atuação: Vitória/ES
  • Período de inscrição: 25/02 a 19/03/2021

Estagiário - Marketing

  • Atividades: auxiliar na administração das rede sociais; apoiar no envio de e-mail marketing; auxiliar no acompanhamento de novos projetos e ações de marketing; acompanhar relatório de indicadores.
  • Local de atuação: Cachoeiro de Itapemirim/ES
  • Período de inscrição: 25/02 a 19/03/2021

Contato Comercial

  • Local de atuação: Vitória/ES
  • Período de inscrição: 04/03 a 11/03/2021

Estagiário - Técnico Rádio e TV, Multimídia, Informática ou Administração

  • Atividades: auxiliar no pedido de inserção da operação comercial e reserva no sistema; apoiar e orientar o comercial sobre regras e normas; auxiliar no faturamento de clientes e geração de relatórios.
  • Local de atuação: Vitória/ES
  • Período de inscrição: 04/03 a 11/03/2021

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Operador de Câmera

  • Local de atuação: Linhares/ES
  • Período de inscrição: 04/03 a 11/03/2021

Estagiário - Jornalismo

  • Atividades: auxiliar na criação e apoio em projetos de comunicação; apoiar na apuração e entrevistas para matérias do Estúdio Gazeta; auxiliar nas atividades de suporte ao Estúdio AG.
  • Local de atuação: Vitória/ES
  • Período de inscrição: 04/03 a 11/03/2021

Estagiário de Biblioteconomia/Arquivologia/Administração

  • Atividades: suporte no cadastro, arquivamento e descarte de documentos; auxiliar no gerenciamento dos arquivos; apoio no atendimento de solicitações do setor.
  • Local de atuação: Vitória/ES
  • Período de inscrição: 09/03 a 19/03/2021

Analista de Mercado

  • Local de atuação: Vitória/ES
  • Período de inscrição: 09/03 a 19/03/2021

Técnico de Sistemas Audiovisuais

  • Local de atuação: Vitória/ES
  • Período de inscrição: 09/03 a 19/03/2021

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