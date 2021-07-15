Prefeitura de Vitória abre seleção com 700 vagas de estágio

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A oferta é de 700 vagas para estudantes de nível superior, sendo 350 para alunos dos cursos de Artes, Educação Física e Pedagogia atuarem nos 49 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei). Há ainda 350 oportunidades para os profissionais em formação atuarem na Educação Especial.
A Secretaria de Educação do município informou que as chances para o estágio na Educação Especial podem ser preenchidas por estudantes de Pedagogia, Educação Física, Letras Português ou Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Artes.
Para participar, é necessário que o candidato esteja cursando a licenciatura a partir do 2º período. A bolsa é de R$ 587, mais o vale transporte. São 20 horas semanais de trabalho e um contrato de 12 meses, que pode ser renovado pelo mesmo período.
Os interessados em participar da seleção devem ter cadastro ativo no Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). As vagas são imediatas e as inscrições serão encerradas assim que forem preenchidas. É preciso ainda encaminhar um e-mail para o endereço eletrônico [email protected].
O candidato deve enviar as seguintes informações: nome completo, telefone de contato atualizado, nome da instituição onde estuda, curso em andamento, período em que está matriculado e indicar o interesse em atuar na Educação Infantil ou na Educação Especial (Ensino Fundamental).