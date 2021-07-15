Prefeitura de Vitória abre seleção com 700 vagas de estágio

Prefeitura de Vitória vai contratar 700 estagiários para atuarem nos Cmeis Crédito: André Sobral/Divulgação

Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários . A oferta é de 700 vagas para estudantes de nível superior, sendo 350 para alunos dos cursos de Artes, Educação Física e Pedagogia atuarem nos 49 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei). Há ainda 350 oportunidades para os profissionais em formação atuarem na Educação Especial.

A Secretaria de Educação do município informou que as chances para o estágio na Educação Especial podem ser preenchidas por estudantes de Pedagogia, Educação Física, Letras Português ou Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Artes.

Para participar, é necessário que o candidato esteja cursando a licenciatura a partir do 2º período. A bolsa é de R$ 587, mais o vale transporte. São 20 horas semanais de trabalho e um contrato de 12 meses, que pode ser renovado pelo mesmo período.