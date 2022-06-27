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Prefeitura de Vitória abre 68 vagas em cursos de qualificação de graça

Interessados podem se inscrever até 1° de julho, sempre após às 17 horas; aulas começam em julho. Veja como participar

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 14:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jun 2022 às 14:22
Serviço de manicure em salão de Vitória
Curso de manicure com inscrições abertas em Vitória Crédito: Gildo Loyola-Arquivo
A Prefeitura de Vitória está com oportunidades abertas para quem quer se qualificar e ampliar as chances no mercado de trabalho. Estão disponíveis 68 vagas, distribuídas por sete cursos profissionalizantes. São eles:
  • Corte, Escova e Penteado (8)
  • Manicure e Pedicure (8)
  • Salgadeiro (8)
  • Básico de Corte Costura (8)
  • Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria (12)
  • Montador e Reparador de Computador (12)
  • Cuidador de Idoso.
Os interessados podem fazer a pré-inscrição até o dia 1° de julho, na plataforma VixCursos. O acesso deve ser feito após às 17 horas, conforme as seguintes orientações:
  • Em "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar
  • Na sequência, em "Categoria", escolha a área que deseja cursar
  • Preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição"
  • Em "Local", escolha o espaço onde será o curso: "Senac"
  • Escolha a capacitação que deseja realizar e clique no botão "Saiba +" para saber sobre duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários
  • Clique no botão "Faça sua pré-inscrição"
  • Leia com atenção o comprovante da pré-inscrição
A confirmação da inscrição será realizada presencialmente, com a apresentação dos documentos solicitados, no dia seguinte ao ato da inscrição, das 9 às 16h, na Gerência de Qualificação do Trabalhador, que funciona na Casa do Cidadão, Av. Maruípe, 2.544, em Itararé. As aulas vão começar no dia 11 de julho.
  • Para confirmar a inscrição, são necessários os seguintes documentos: 
  • de identificação com foto (RG, CNH, CTPS)
  • CPF
  • Comprovante de escolaridade (diploma/certificado de conclusão do curso ou declaração escolar) conforme exigida para o curso pleiteado
  • Comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone)
As qualificações são resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Vitória, o Senac e o Senai. A expectativa é de que até o final do ano sejam abertas mais de 500 oportunidades em cursos de qualificação profissional. 

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