Prefeitura de Vitória abre 68 vagas em cursos de qualificação de graça

A Prefeitura de Vitória está com oportunidades abertas para quem quer se qualificar e ampliar as chances no mercado de trabalho. Estão disponíveis 68 vagas, distribuídas por sete cursos profissionalizantes. São eles:
- Corte, Escova e Penteado (8)
- Manicure e Pedicure (8)
- Salgadeiro (8)
- Básico de Corte Costura (8)
- Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria (12)
- Montador e Reparador de Computador (12)
- Cuidador de Idoso.
Os interessados podem fazer a pré-inscrição até o dia 1° de julho, na plataforma VixCursos. O acesso deve ser feito após às 17 horas, conforme as seguintes orientações:
- Em "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar
- Na sequência, em "Categoria", escolha a área que deseja cursar
- Preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição"
- Em "Local", escolha o espaço onde será o curso: "Senac"
- Escolha a capacitação que deseja realizar e clique no botão "Saiba +" para saber sobre duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários
- Clique no botão "Faça sua pré-inscrição"
- Leia com atenção o comprovante da pré-inscrição
A confirmação da inscrição será realizada presencialmente, com a apresentação dos documentos solicitados, no dia seguinte ao ato da inscrição, das 9 às 16h, na Gerência de Qualificação do Trabalhador, que funciona na Casa do Cidadão, Av. Maruípe, 2.544, em Itararé. As aulas vão começar no dia 11 de julho.
- Para confirmar a inscrição, são necessários os seguintes documentos:
- de identificação com foto (RG, CNH, CTPS)
- CPF
- Comprovante de escolaridade (diploma/certificado de conclusão do curso ou declaração escolar) conforme exigida para o curso pleiteado
- Comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone)
As qualificações são resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Vitória, o Senac e o Senai. A expectativa é de que até o final do ano sejam abertas mais de 500 oportunidades em cursos de qualificação profissional.