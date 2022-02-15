PicPay oferece 50 mil vagas em curso gratuito de programação

PicPay quer formar profissionais da área de tecnologia Crédito: PicPay | Divulgação

O aplicativo de pagamentos PicPay está com inscrições abertas para 50 mil vagas um em curso de introdução à programação. Ao todo, serão quatro aulas, em parceria com a escola digital Kenzie Academy. Os treinamentos serão feitos entre os dias 21 e 24 de fevereiro, com transmissão ao vivo para todo o Brasil, a partir das 19h.

Os interessados podem se inscrever pela internet, por meio da Kenzie Eventos . Para participar não é necessário ter conhecimento prévio em programação.

Durante o curso, os alunos terão a oportunidade de conhecer o mercado de tecnologia e aprender o básico de HTML, CSS e JavaScript, as principais linguagens de programação utilizadas no mercado.

O PicPay informou ainda que os participantes vão desenvolver um projeto profissional do zero, que posteriormente poderá ser utilizado como portfólio. Todos os participantes das aulas irão receber um certificado ao final do curso.

DISPUTA POR BOLSAS DE R$ 5 MIL

Os treinamentos têm também como objetivo promover a diversidade no setor. Mulheres, pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras ou que se identifiquem como LGBTQIA+ vão concorrer, ao final do curso, a três bolsas no valor de R$ 5 mil na carteira PicPay para incentivar a sua formação na Kenzie Academy de Full-Stack (profissional com perfil mais amplo, que pode atuar tanto em Front-End quanto Back-End).

“Temos exemplos de alunos que fizeram o nosso curso e conseguiram grandes oportunidades. O Projeto PicPro tem o propósito de mostrar a todos que é possível começar uma grande carreira na área da tecnologia agora mesmo”, explica o CEO da Kenzie Academy Brasil, Daniel Kriger.

A chief people officer do PicPay, Luiza Gomide, destaca que formar profissionais em tecnologia é uma das prioridades do aplicativo.