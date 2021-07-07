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Até 9 de julho

MPF prorroga inscrições para seleção de estagiários no ES

Oportunidades são para estudantes de graduação e pós-graduação atuarem em Vitória e São Mateus. Bolsa varia de R$ 850 a R$ 1.700

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:43
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Ministério Público Federal - Editoria: Política - Fernando Madeira - GZ
Processo seletivo do MPF oferece vagas para Vitória Crédito: Fernando Madeira
As inscrições para o processo seletivo de estagiários do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) foram prorrogadas até as 23h59 do dia 9 de julho de 2021. O prazo para o envio dos documentos também foi alterado e deve ser feito até 13 de julho.
A seleção é aberta a estudantes de nível superior e de pós-graduação e tem como objetivo formar cadastro de reserva. A bolsa será de R$ 850 e R$ 1.700, respectivamente. Os estagiários também recebem auxílio transporte no valor de R$ 7 por dia. A jornada semanal é de 20 horas semanais.

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De acordo com o edital, podem participar do processo seletivo os estudantes dos cursos de Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Comunicação Social - Jornalismo. Eles vão atuar na Procuradoria da República no Espírito Santo, em Vitória. Há ainda chances para alunos do curso de Direito atuarem na Capital e em São Mateus.
A seleção também tem oportunidades para estudantes de pós-graduação da área de Direito, com vagas para Vitória e São Mateus.
Os interessados podem se inscrever no site da instituição.
Para confirmar a inscrição, o candidato precisa encaminhar a documentação solicitada no edital (CPF, RG, Declaração de Matrícula, documento que indique coeficiente de notas do curso em que se pleiteia o estágio, e, quando for o caso de concorrer na qualidade de cotista, autodeclaração de raça ou laudo médico, conforme o caso). A documentação deve estar em formato digital, pelo SAC/MPF/ES no link, até dia 13 de julho.

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