MPF prorroga inscrições para seleção de estagiários no ES

Processo seletivo do MPF oferece vagas para Vitória Crédito: Fernando Madeira

As inscrições para o processo seletivo de estagiários do Ministério Público Federal no Espírito Santo ( MPF/ES ) foram prorrogadas até as 23h59 do dia 9 de julho de 2021. O prazo para o envio dos documentos também foi alterado e deve ser feito até 13 de julho.

A seleção é aberta a estudantes de nível superior e de pós-graduação e tem como objetivo formar cadastro de reserva. A bolsa será de R$ 850 e R$ 1.700, respectivamente. Os estagiários também recebem auxílio transporte no valor de R$ 7 por dia. A jornada semanal é de 20 horas semanais.

De acordo com o edital, podem participar do processo seletivo os estudantes dos cursos de Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Comunicação Social - Jornalismo. Eles vão atuar na Procuradoria da República no Espírito Santo, em Vitória. Há ainda chances para alunos do curso de Direito atuarem na Capital e em São Mateus.

A seleção também tem oportunidades para estudantes de pós-graduação da área de Direito, com vagas para Vitória e São Mateus.