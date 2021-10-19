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MPF no ES contrata estagiários com bolsa de até R$ 1,7 mil

Candidatos podem se inscrever até o dia 24 de outubro; oportunidades são para estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de Informática, Engenharia Elétrica e Direito

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 out 2021 às 14:22
Ministério Público Federal
Ministério Público Federal seleciona novos estagiários Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior e de pós-graduação. A bolsa é de R$ 850 e R$ 1,7 mil, respectivamente. Os estudantes recebem também auxílio-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais.
Para Vitória, as oportunidades são para alunos de graduação nas áreas de Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas da Informação) e Engenharia Elétrica. Já para a unidade de São Mateus, as chances são para estudantes de nível superior e de pós-graduação na área de Direito.
Os interessados podem se inscrever até 24 de outubro, no endereço eletrônico da instituição
A seleção será feita por meio de prova objetiva, por meio do sistema Moodle, em dia e hora que serão informados posteriormente. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período, contado da publicação da homologação do resultado.

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