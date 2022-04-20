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Ministério Público do ES abre vagas para estágio de pós-graduação

Oportunidades são destinadas quem é bacharel em Direito e esteja cursando a pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 abr 2022 às 12:15

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:15

Ministério Público abre oportunidades de estágio para diversos cursos.
Ministério Público do ES divulgou edital para contratação de novos estagiários Crédito: MPES
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de pós-graduação em Direito. A bolsa é de R$ 1.600, mais R$ 100 de auxílio-transporte.
A carga horária é de 30 horas semanais e para participar o candidato precisa ser bacharel na área e estar cursando a pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas.
Os selecionados serão lotados em Águia Branca, Alto Rio Novo, Atílio Vivácqua, Domingos Martins, Ecoporanga, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Montanha, Muqui, Pinheiros, Santa Leopoldina e São Domingos do Norte.
Os interessados podem se inscrever até 27 de abril de 2022, no endereço eletrônico da instituição
O processo de seleção contará com prova objetiva que será realizada na modalidade virtual, no endereço provas.mpes.mp.br, na data provável de 6 de maio de 2022, das 13h às 15h30.
O termo de compromisso de estágio tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, consecutivos ou alternados.

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