Ministério Público do ES abre vagas para estágio de pós-graduação

Ministério Público do ES divulgou edital para contratação de novos estagiários Crédito: MPES

A carga horária é de 30 horas semanais e para participar o candidato precisa ser bacharel na área e estar cursando a pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas.

Os selecionados serão lotados em Águia Branca, Alto Rio Novo, Atílio Vivácqua, Domingos Martins, Ecoporanga, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Montanha, Muqui, Pinheiros, Santa Leopoldina e São Domingos do Norte.

Os interessados podem se inscrever até 27 de abril de 2022, no endereço eletrônico da instituição

O processo de seleção contará com prova objetiva que será realizada na modalidade virtual, no endereço provas.mpes.mp.br, na data provável de 6 de maio de 2022, das 13h às 15h30.